◆米大リーグ マリナーズ―ドジャース（２６日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２６日（日本時間２７日午前１０時４０分開始予定）、敵地・マリナーズ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。レギュラーシーズンも残り３試合。本塁打王争いは、シュワバー（フィリーズ）を２本差で追う立場だが、２戦連発で自己新となる５５号を狙う一戦だ。

救援に回っている佐々木朗希投手（２３）は、全体練習よりも前の試合開始約５時間前からグラウンドに出てトレーニングをしていた。するとまずあいさつに向かったのはロッテ時代に同僚だった福田秀平氏。現在はマリナーズでスペシャルアサインメントコーチ兼コンサルタントを務めているとあって、対面が実現した。福田氏は「まさかこのメジャーのグラウンドで会うなんて考えられないね、という話になりました。アリゾナでご飯に行った以来ですね。元気そうにやっているなと思いながら、マリナーズの試合の前に（メジャーに）上がったという記事を見たので、もしかした会えるかなと思ったらいきなり会えたのでうれしかったです」と話した。

２、３月のキャンプ中もマリナーズのオープン戦でベンチに入るなどしていた福田氏は「僕はスペシャルアサインメントコーチとして、マリナーズのメジャーから３Ａ、２Ａ、１Ａ、ルーキーリーグと全部回っている感じです。僕自身もコーチ１年目なのでいろいろ勉強しながらやらせていただいています。イチローさんからもなんでも吸収できるように」と現状については説明した。