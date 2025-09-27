アウトマンの交換相手だったスチュワート、右肩手術で今季絶望

米大リーグのドジャースが、7月末のトレード期限に獲得したブロック・スチュワート投手が右肩手術のため今季絶望となることが分かった。26日（日本時間27日）のマリナーズ戦を前にデーブ・ロバーツ監督が明かしたもの。手薄なリリーフ陣の救世主になると期待を集めていた投手の現状に、ファンからも嘆きの声が上がっている。

スチュワートは今季、ツインズでリリーフとして39試合に登板し2勝1敗14ホールド、防御率2.38を残している右腕。ドジャースには7月末のトレード期限に、ジェームズ・アウトマン外野手との交換で加入した。ただ、新天地ではわずか4登板。8月12日（同13日）に負傷者リスト（IL）入りしていた。

米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のドジャース番ファビアン・アルダヤ記者は自身のXに「デーブ・ロバーツ監督によると、ブロック・スチュワートはまもなく、シーズン終了となる肩の手術を受ける。最近、エラトラッシュ医師の診察を受けたそうだ」と投稿。ファンからは嘆きの声が相次いでいる。

「ショックだ」

「残念だ」

「嘘だろ」

「思っていたより悪かったようだ」

「彼はツインズでシーズンを通して順調だったのに、LAに来て突然……手術が必要になっただと」

「本当に残念だ…早く回復することを祈っている」

「信じられないけど、現実なんだ。はああ……」

「我々はこれのためにアウトマンを放出したのに」

また地元紙「ロサンゼルス・タイムズ」のジャック・ハリス記者もXでスチュワートが手術を受けるとの情報と「ドジャースはポストシーズンに向けて、最終期限のブルペン補強は行わないだろう」とツイート。ファンからは「これは大きな打撃だ。今こそ誰かがステップアップする必要がある」とのコメントが寄せられた。



（THE ANSWER編集部）