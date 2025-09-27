日本時間26日現在、9月の打率.313は月別の成績でトップ。ロバーツ監督が「9月は今季、ベストな月だと思う」と言う通りの打撃を続けているのが大谷翔平（31）だ。

地区優勝を決めたこの日のダイヤモンドバックス戦でも、昨年に並ぶ54号本塁打を放った。

9月に好調なのは今年に限らない。昨年の.393は同様に月別の打率でトップ、32打点も月別で最多だった。

試合後の大谷は自らの打撃に関して、

「少しずつ良くなってきてると思う。もう少しでいい流れに乗れるのかなと。あと3試合、しっかり準備して臨みたい」と言ったように、10月1日にスタートするプレーオフに向けて、それなりの手応えがありそうなのだ。

昨年のプレーオフは左肩を痛める以前、メッツとのリーグ優勝決定シリーズまでの計11試合で3本塁打、10打点。パドレスとの地区シリーズ初戦の同点3ランをはじめ、3本とも効果的な一発でいずれも勝利につながった。大谷はポストシーズンの短期決戦で力を発揮、結果を出せる選手だ。

昨年のプレーオフを前に、フリードマン編成本部長は大谷の大舞台での勝負強さに関してこう言っている。

「彼からはとてつもない集中力が感じられる。（2023年12月、FAの入団交渉で）わたしたちが会ったとき、彼との会話のすべては10月に関することだった。彼はその瞬間に、とても興奮していると思う。起きてないことに関しては常に不透明だが、彼は活躍できると自信を持っている。3月のWBCでは必要以上の答えを見せてくれた。特に（決勝で抑えとしてリリーフ登板した）米国戦の九回だ。あの回を見ていたけど、興奮が抑えられなかった。とてつもない闘争心の持ち主だ」

チームの編成責任者がプレーオフでの活躍に太鼓判を押し、大谷もその期待に応えてチームの4年ぶりの世界一に大きく貢献した。

ドジャースと10年契約を結んでいる大谷は昨年のワールドシリーズを制した直後、フリードマン編成本部長に「あと9回やりましょう」と言っている。今年のプレーオフも期待できそうだ。

