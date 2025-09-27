「世界中がこの地区はロサンゼルスのものだと知っているが、これは第一歩に過ぎない。これからの5週間は君たちの人生で最も重要なものにする必要がある。大事なのは最後まで勝ち切る、できることをすべてやり切ることだ」

【もっと読む】“朗希タンパリング疑惑”で大迷惑！米29球団&日本プロ球団こぞって怒り心頭の納得理由

日本時間26日、ロバーツ監督のこんなスピーチを皮切りに、4年連続地区優勝を決めたドジャースのシャンパンファイトが始まった。

大谷翔平（31）がこの日のダイヤモンドバックス戦で自己最多タイの54本塁打を放てば、同日に12勝目（8敗）をマークした山本由伸（27）は先発でただひとりシーズン中のローテを守った。日本人選手2人がチームをけん引したのは疑いようのない事実として、それにしても驚くべきはドジャースの強さだろう。

なにしろ直近13年間で12回目のナ・リーグ西地区制覇。2位に沈んだ2021年にしても106勝をマークして、プレーオフに駒を進めているのだ。

今季開幕時の選手総年俸は3億654万ドル（約460億円）で、メッツの3億1287万ドル（約470億円）に次いで30球団中2位。2013年以降、昨年までの観客動員数はメジャートップをキープし続けている（コロナで球団によって観客を制限した20年を除く）。ドジャースには大谷も含めてベッツ（32）、フリーマン（36）とMVPを獲得した野手が3人もいるものの、カネと人気さえあればスター選手をかき集められるというものではもちろんない。

「重要なのはカネの使い方。ドジャースが秀でているのはフロントの手腕です」と特派員のひとりがこう言う。

「14年10月に編成本部長に就任したフリードマンの存在が何よりも大きい。ウォール街出身で、低予算で運営するレイズを強豪にした頭脳が買われてドジャースに引き抜かれた。マイナー組織を建て直し、有望な生え抜きの若手が芽を出すシステムを作り上げたうえ、大谷で評判になった後払い契約を連発してスターをかき集めたように、ときにはえげつないことも平気でやる。大谷が17年オフにポスティングでメジャー挑戦する際にはスカウトのタンパリング疑惑があったし、山本や佐々木朗希の獲得にしてもルール違反スレスレのことまでやっていたともっぱら。佐々木に関しては大リーグ機構がドジャースのタンパリング疑惑を調査したほどです」

佐々木のドジャース入りが決まった日には、米全国紙の「USAトゥデー」が「ドジャースは新たな『悪の帝国』としての地位を固めた」と書いたほど。かつて「悪の帝国」と言えばヤンキースのことだったが、要するにキレイ事だけで常勝軍団を築いたわけではないのだ。

ちなみにフリードマン編成部長はチーム戦略を担うだけではない。米誌コラムニストのビリー・デービス氏によれば「先発ローテや選手起用はおろか、打順や継投まで彼が決めるケースが多い」そうだ。

◇ ◇ ◇

佐々木を巡るタンパリング疑惑を発端に、日米球界の間には深い溝が刻まれた。とりわけNPB球団は、ドジャースと佐々木に対して怒り心頭だったという。いったいどういうことか。NPB球団が被った「とばっちり」や「実害」とは、具体的にどのようなものだったのか。

●関連記事【もっと読む】…では、それらについて詳しく報じている。