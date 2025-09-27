「柳田、近藤、今宮、栗原、正木、周東……これだけ主力にケガ人が出れば、優勝どころかチームはボロボロになる。例えば日本ハムでレイエス、清宮、万波が故障離脱したら勝てるかどうか……」

【鷹の真実】《小久保監督 #1》球団に異例の直談判…入団早々にチームのルールを変えさせた練習の虫

ソフトバンクやヤクルトでコーチを歴任した評論家の飯田哲也氏がこう話すのも無理はない。

優勝マジックを「1」とし、2連覇目前のソフトバンク。しかし、今季はオープン戦で長期離脱となった栗原を皮切りに、ケガ人の連鎖。開幕ダッシュに失敗して最下位に沈み、5月1日は今季最大となる借金7を抱えた。

冒頭の飯田氏は「チームの危機に活躍したのが、若手や控え組の選手です」とこう続ける。

「特に大卒6年目の柳町、社会人4年目の野村、工藤監督時代に優勝を経験している牧原らの働きが大きい。いずれもレギュラー級の実力はありながら、守備位置の関係で出番に恵まれなかった選手ですからね。小久保監督も『こう戦う』と決めたら、それを曲げない信念の持ち主。主力不在で個々の選手の調子を優先し、控え選手を上手くやりくりすることに切り替え、調子がイマイチの主砲の山川を4番から外すなど、ブレない采配を貫いたのではないか」

そんな小久保監督を支えたのが、今季から新設されたスキルコーチとメンタルパフォーマンスコーチだ。

「聞きなれないスキルコーチという役職の主な役割は、若手や経験の浅い選手の技術指導。現役時代に打撃職人と呼ばれた長谷川コーチ、スーパーサブとして活躍した明石コーチ、プロ経験はないものの、米国でコーチングを学んだ菊池コーチの3人がこの役職についている。若手を教えるコーチだから当初はベンチ入りをしていなかったが、主力の離脱が続いたことで球団は急きょ、スキルコーチ3人をコーチ登録、伴メンタルパフォーマンスコーチをマネージャー登録し、5月からベンチに入れるようにした」（球団OB）

菊池コーチはファーム担当。残る2人のスキルコーチは交代でベンチに入っており、優勝争いが佳境になって以降は主に長谷川コーチがベンチ入りし、選手を支えている。

「長谷川コーチは試合中の気付き、ひらめきに長けており、試合中でも即座に『こういうアプローチで仕掛けよう』とアドバイスを送っています。明石コーチは分析力に長けており、打者のわずかなフォームの変化を見逃さない。修正力が高い指導者です。メンタルパフォーマンスを担当する伴コーチは凡打やエラーで気落ちする若手が、ミスを引きずらないように、適切なタイミングで『あのスイングは良かったよ』、『さあ、声出していこう』などと声がけを行っている。

選手同士だと相手の気持ちがわかる分、声をかけにくいですからね。特に若手は潜在能力を秘めていても、経験が少ない分、安定感に欠ける傾向がある。若手が活躍する土壌を作る意味でも、スキルコーチとメンタルコーチの貢献度は高いと聞いている」（前出のOB）

日本ハムという強敵を相手に連覇を達成すれば、この4人のコーチが「陰のMVP」と言えそうだ。

◇ ◇ ◇

ソフトバンクといえば、日刊ゲンダイでは昨年、元名物広報・田尻一郎氏のコラムを連載した。ホークス一筋で37年間チームに尽くした田尻氏は、いったいどのような目で選手たちを見ていたのか。ユーモアや裏話を織り交ぜながら、それぞれの思い出を振り返っている。決して表に出ないような選手たちの「意外な一面」を知ることができる、格好の連載となっている。

