前週、神谷そら（22）は今季2勝目を挙げ、佐久間朱莉（22）に次ぐ、今年2人目の複数回優勝者となった。年間獲得賞金が1億円を突破したことで、「1億円はトッププロの証し」と歓喜。2週連続優勝を狙う神谷は、ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン初日（宮城・利府GC=6590ヤード・パー72）は、首位に3打差の2アンダー10位と好スタートを切った。

2022年以降は年間女王が賞金ランキングからポイント制に変わり、以前ほど獲得賞金額が話題にならなくなったが、神谷が「トップの証」という「1億円」を基準に今季の日米ツアーを見てみると、今さらながら格差の違いに驚かされる。

今年の国内女子ツアーで1億円以上の稼ぎがあるのは、賞金ランク1位（約1億3986万円）の佐久間と2位（1億733万円）の神谷だけ。佐久間は26試合で3勝を挙げ、神谷は24試合で2勝だ。

一方、米女子ツアーの1億円以上（150円換算）は、トップのミンジー・リー（29）の362万9430ドル（約5億4441万円）を筆頭に67万4852ドル（約1億122万円）の畑岡奈紗（26）まで47人もいる。しかも、ミンジーの出場試合数は18。17試合の畑岡は佐久間より9試合も少ない。

そもそもツアーの賞金総額（米国約200億円、日本44億円）にも大差がある。メジャーの全米女子オープンの優勝賞金は240万ドル（約3億6000万円）。山下美夢有（23）が勝った全英女子でも146万2500ドル（約2億1937万円）と高額だ。

ちなみに、国内最高額の優勝賞金はアースモンダミンカップの5400万円。今年の大会を制したのは佐久間だった。

米ツアーには遠く及ばない国内で、昨年6勝を挙げた竹田麗央（22）は約2億6573万円（32試合）しか稼げなかった。その竹田は米ツアーに主戦場を変えた今季、ここまで24試合で1勝を挙げて265万7215ドルは賞金ランク4位。すでに約4億円を手にしている。

全英優勝の山下は19試合で約4億1268万円（275万1219ドル）で同3位。力のある選手はみんな米ツアーへ行くわけだ。

◇ ◇ ◇

