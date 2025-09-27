ドジャース・山本由伸（27）が日本時間26日、敵地アリゾナ州フェニックスでのダイヤモンドバックス戦に登板。6回4安打で12勝目を挙げ、チームにナ・リーグ西地区4連覇をもたらした。

メジャー2年目の今季は3月のカブスとの日本開幕戦で、今永との投げ合いを制して白星スタートを切った。開幕後は実績のあるスネル、グラスノーと左右の両エースが故障で離脱する中、年間を通してローテを守った。メジャー2年目にして初のオールスターに選出。後半戦も投手陣を牽引し続け、今月7日のオリオールズ戦では九回2死まで無安打無得点を続けた。

「いつでも行く準備はできている」

レギュラーシーズンの働きぶりを高く評価するロバーツ監督はポストシーズンで初めて中4日で起用する方針を明かしている。指揮官は球宴前にも山本を中4日で起用するプランを口にしたことがあった。この時は本人の負担を考慮して実現しなかったものの、ロバーツ監督が中4日での登板にこだわるのは、山本が短い登板間隔に十分に耐えられる調整を行っているからだ。

今季の山本の登板間隔は中5日が18試合、中6日以上が11試合と休養十分だった。球数を抑えたメジャー式の調整法にも慣れ、オリックス時代かルーティンとしてきたブルペン入り前の強めのキャッチボールと遠投を行わず、ブルペンで20球程度の投げ込みで済ませることも珍しくなかった。

余力を残しているからだろう。本人は中4日の登板に関して「いつでも行く準備はできている」と自信を見せている。

シーズン終盤でも安定感が続く山本はシビアな戦いが続くポストシーズンでもパフォーマンスを発揮しそうな気配だ。

▽山本の話「みんなで成し遂げたことなので、うれしい。最高です。落ち着いて試合に入れたし、点差が開いた後も集中して投げられた。プレーオフは勝つだけなので全力で頑張りたい」