¡¡ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¿Íµ¤ÄãÌÂ¤Î¹ñÆâÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼¤À¤¬¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥ª¡¼¥×¥ó¡ÊÂçºå¡¦Àô¥öµÖCC=6993¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼71¡Ë¤Ë¤Ï¡¢22Æü¤Ë¥×¥íÀë¸À¤·¤¿Ãæ³ØÀ¸¤¬¼çºÅ¼Ô¿äÁ¦¤Ç½Ð¾ì¤·ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡15ºÐ142Æü¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿²ÃÆ£¶â¼¡Ïº¡Ê°¦ÃÎ¡¦¿åÌµÀ¥Ãæ3Ç¯¡Ë¤À¡£
¡¡º£Ç¯¤ÎÆüËÜ¥¢¥Þ¤Ï6°Ì¡£¥×¥í¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼¤Ï²áµî4»î¹ç¤Ë¿äÁ¦½Ð¾ì¤·¡¢¤¹¤Ù¤ÆÍ½ÁªÍî¤Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£165Â.72Á¤Ç¥É¥é¥¤¥Ð¡¼Èôµ÷Î¥¤Ï270¥ä¡¼¥ÉÄ¶¡£¿ÈÄ¹¤âÈôµ÷Î¥¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¿¤Ó¤ë¤À¤í¤¦¡£¡¡¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç½é¤Î¾Þ¶â¤òÁÀ¤¦²ÃÆ£¤Ï¥×¥íÅ¾¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥´¥ë¥Õ¤Ï¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¡£Æ»¶ñÂå¤ä±óÀ¬Èñ¤ò½Ð¤·¤ÆÌã¤Ã¤Æ¤¤¤¿Î¾¿Æ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ²¸ÊÖ¤·¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²ÃÆ£¤ÏÍèÇ¯¤Î¥Ä¥¢¡¼½Ð¾ì¸¢¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¡¢Í½Áª²ñ¡ÊQT¡Ë¤ò¼õ¸³Ãæ¡£¤¹¤Ç¤Ë1¼¡¤ò2°Ì¤ÇÄÌ²á¡£2¼¡¡¢3¼¡¤È¿Ê¤ß¡¢ºÇ½ªQT¤ÇÍèµ¨Á°È¾Àï¤Î½Ð¾ìÀÚÉä¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡½éÆü¤Ï3¥Ð¡¼¥Ç¥£3¥Ü¥®¡¼¤Î71¡£¼ó°Ì¤Ë9ÂÇº¹¤Î¥¤¡¼¥Ö¥ó¥Ñ¡¼87°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¡¡
¡¡¤¢¤ëÂç²ñ¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¤¤¤¦¡£
¡Ö²ÃÆ£¤Ï»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¥×¥í¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤¬¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢½é¤ÎÍ½ÁªÆÍÇË¤È¤Ê¤ì¤ÐÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢Èà¤Ë¥Ä¥¢¡¼¤Îµ¯ÇúºÞ¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤Î¤Ï¹ó¤Ç¤¹¡£2022Ç¯¤Îº£Âç²ñ¤ÇÀæÀîÂÙ²Ì¡Ê24¡Ë¤¬»Ë¾å6¿ÍÌÜ¤Î¥¢¥ÞÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢1¤«·î¸å¤ÎÆüËÜ¥ª¡¼¥×¥ó¤âÀ©¤·¤¿¡£¥¢¥Þ¤Ç¥×¥í¥Ä¥¢¡¼¤Ë2¾¡¤Ï³Î¤«¤Ë°Î¶È¤Ç¤¹¡£¥´¥ë¥Õ³¦¤Ï¥×¥í¥Ä¥¢¡¼¤Î´é¤Ë¤Ê¤ë¤È´üÂÔ¤·¤¿¤¬¡¢ÀæÀî¤Ç¤¹¤é¿Íµ¤¤¬¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò¤¬¤Ã¤Á¤êÄÏ¤ó¤Ç¿Íµ¤¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Ãæ³Ø¤òÂ´¶È¤·¤ÆÌó2¤«·î¸å¤Ë»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Ç¥×¥í¥Ä¥¢¡¼¤Ë¾¡¤Ã¤¿ÀÐÀîÎË¡Ê34¡Ë¤À¡£
¡ÖÎË·¯¤Ï¤½¤Î¸å¤â½çÄ´¤ËÀ®ÀÓ¤òµó¤²¡¢Ï·¼ãÃË½÷¤ÎÃ¯¤â¤¬´é¤ÈÌ¾Á°¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÎË·¯¸«¤¿¤µ¤ËÃæ¹âÇ¯¤ÎÉ×¿Í¤¬»î¹ç²ñ¾ì¤Ë²¡¤·¤«¤±¤¿¡£¥´¥ë¥Õ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤´ÉØ¿Í¤¬¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¤Ç´ÑÀï¤ËÍè¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¹ñÆâ¤Ç5Ï¢¾¡¤¹¤ë¤È¤«¡¢Ç¯´Ö10¾¡¤È¤«¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È»²Àï¤Î³¤³°¥á¥¸¥ã¡¼¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌµÍý¤Ç¤·¤ç¡£¤Þ¤º¤Ï¥´¥ë¥Õ¥Õ¥¡¥ó¤¬¡Ø¤¹¤´¤¤¡Ù¤È»×¤¦À®ÀÓ°Ê³°¤Ë¡¢¤·¤ã¤Ù¤ê¤ä¥ë¥Ã¥¯¥¹¤È¤¤¤¦¤«¥Æ¥ì¥Ó±Ç¤ê¤ÇÉý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤Ë¼õ¤±¤Ê¤¤¤È¡¢º£¤Ï¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤Ï½Ð¤Ê¤¤¡£À¤³¦¤Î¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤¬Ì´¸«¤ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¤Ë¾¡¤Ã¤¿¾¾»³±Ñ¼ù¡Ê33¡Ë¤Î¿Íµ¤¤¬¤½¤³¤½¤³¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¦¤â¤Î¤Î¡¢¤Þ¤º¤Ï°ì¿ÍÁ°¤Î¥×¥í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬Àè·è¤À¡£
