絶好調の“世界王者”が、さらに存在感を大きくした。「大和証券Mリーグ2025-26」9月26日の第2試合はEX風林火山・内川幸太郎（連盟）がトップ、個人2連勝を達成した。第1試合では永井孝典（最高位戦）が2着でポイントを持ち帰っており、チームは首位をキープした。

【映像】鮮烈な一撃！内川幸太郎、トップの決め手になった親満貫のシーン

この試合は東家からEARTH JETS・三浦智博（連盟）、KONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）、セガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）、内川の並びで始まった。醍醐が満貫ツモで先行し、内川は東4局1本場を迎えて2着目。ここで内川に浮上の一手が入った。10巡目に1・4索待ちでテンパイすると、迷わず即リーチ。4巡目に3索を切っており、1索はライバルから切られやすい絶好の待ちだ。これを高宮からロン、リーチ・一発・平和・赤の1万2000点が決まり、トップ目に立った。

その後もアガリを掴み、4万9500点持ちのダントツ状態で迎えた南2局1本場。リーチ・一発・ツモ・平和・赤の8000点が決まって勝負あり。南4局は醍醐へ5200点の放銃となるも、悠々の逃げ切りトップ。チームはこれで6戦連続の連対となった。

試合後の内川は「絶好調ですね、いい風が吹いてます！」と胸を張った。オーラスについては「王様タイムで、（点棒を）増やすぞ！と思っていた」と語り、思わぬ放銃には「まいりました」と舞台袖の醍醐へ頭を下げる場面もあった。

「EX風林火山は非常に良い状態でやってこれていると思います。先日のパブリックビューイングも非常に盛り上がって、ファンの方に応援していただいていることを肌で実感しています」と感謝を述べると、ファンからは「うっちー！うっちー！」「個人2連勝おめでとうございます」「うっちーつええええ」「内川ユニフォーム似合ってるよな」と熱い声援が寄せられた。

新生EX風林火山で早くも心強い戦力となった。堂々たる戦いぶりはファンの評価をさらに高めている。チームを語るとき、その名を真っ先に口にする姿はKADOKAWAサクラナイツ時代から変わらず、背負う責任感の表れでもあるだろう。シーズンはまだ序盤だが、首位のチームをさらに押し上げる活躍が期待される。

【第2試合結果】

1着 EX風林火山・内川幸太郎（連盟）5万100点／＋70.1

2着 セガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）2万9000点／＋9.0

3着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）2万8800点／▲11.2

4着 EARTH JETS・三浦智博（連盟）−7900点／▲67.9

【9月26日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋214.9（8/120）

2位 U-NEXT Pirates ＋167.4（10/120）

3位 TEAM雷電 ＋107.4（8/120）

4位 赤坂ドリブンズ ＋34.2（6/120）

5位 KADOKAWAサクラナイツ ＋12.3（6/120）

6位 BEAST X ＋1.3（8/120）

7位 EARTH JETS ▲78.5（8/120）

8位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ▲84.5（8/120）

9位 渋谷ABEMAS ▲146.3（10/120）

10位 セガサミーフェニックス ▲228.2（8/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

