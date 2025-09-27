9月26日、石川梨華がInstagramを更新した。

【写真】三好絵梨香との笑顔2SHOTも公開

今年デビュー25周年を迎え、9月27日には柴田あゆみと『石川梨華・柴田あゆみカジュアルディナーショー2025〜BE HAPPY いししばスペシャル〜』を、9月28日には三好絵梨香と『石川梨華・三好絵梨香カジュアルディナーショー2025〜スイートルームナンバー20th〜』を開催する石川。

この日の投稿では、「ディナーショーのリハーサルがスタートしてから 歌える喜びと 会いに来て下さる皆さんを想像しながら ワクワク&ドキドキしながら日々過ごしています」「大好きな2人と @shibataayumi222 @erika.miyoshi スペシャルな時間を過ごせて本当に幸せ」などと綴り、柴田や三好との笑顔2SHOTを掲載した。

さらに、「マイクとイヤモニに『石川』ってシールが貼ってあって 思わず写真を撮りました」「最近は先輩達やスタッフさん達も 梨華ちゃんって呼んでくれますが デビュー当時はみんなから石川って呼ばれてて 自分でも『石川は〜』ってトークしてたから そんな当時を思い出してうれしくなっちゃった」とコメント。

最後には、「明日、明後日のディナーショー 石川がんばります!!」「楽しみにしててください」と綴り、投稿を締め括った。

2000年からモーニング娘。の第4期メンバーとして活躍した石川は、2005年にグループを卒業し、2017年3月に野上亮磨氏（元プロ野球選手）との結婚を発表。現在は2児の母として子育てに奮闘している。

画像出典：石川梨華オフィシャルInstagramより