「生後3ヵ月で3度も売られた犬」と出会った男性が、運命を感じて…犬との「絆を感じる物語」が素敵すぎると反響を呼んでいます。

話題になっている投稿は記事執筆時点で19万3000回再生を突破し、「優しい方に会えて良かった」「幸せそうで嬉しくなる」といった声が寄せられています。

運命を感じて

Instagramアカウント「felix_australia_frenchie」に投稿されたのは、「生後3ヵ月で3度も売られた」フレンチブルドッグの女の子「フィリックス」ちゃん。ある日今の飼い主さんに出会ったフィリックスちゃん、現在はオーストラリアのメルボルンで暮らしています。

飼い主さんは故郷から遠く離れた国で暮らし、当時「ココ」ちゃんという名前だったフィリックスちゃんも、生まれ故郷は遠い遠い街。家族もなく、1人で離れた街に流れ着いたフィリックスちゃんに、飼い主さんは運命を感じたのだそう。

強い決意でお迎え

「絶対にこの子を幸せにしなければ」との決意で、フィリックスちゃんをお迎えした飼い主さん。いろんな場所へ一緒に行って、たくさん愛されて、「悲しい過去を忘れるくらい幸せになってほしい」という飼い主さんの強い想いが伝わってきます。

「いつかフィリックスちゃんの故郷へ連れて行ってあげたい」という想いが芽生えた飼い主さんですが、往復4,000キロを超える距離になかなか踏み切れずにいたよう。しかし出会って4年後、ついに旅を始めたんだとか。

往復4,600キロの旅へ

オーストラリアをほぼ縦断し、ついに辿り着いたフィリックスちゃんの故郷。25日間に渡る往復4,600キロの旅は、一緒に笑ったり楽しんだり、時には失敗したりと充実したものだった様子。

自分の境遇に重ねて、運命を感じたフィリックスちゃんをお迎えした飼い主さん。一緒に悲しい過去を乗り越えて、現在はとっても幸せそうな表情を見せてくれるフィリックスちゃんなのでした。

投稿には「優しい方に会えて良かった」「幸せそうで嬉しくなる」「とても素敵な関係」「幸せになってね～」「飼い主さんの愛があふれすぎてて感動」「絶対運命ですよ」といったコメントが寄せられています。

フィリックスちゃんと飼い主さんの愛情にあふれた日常は、Instagramアカウント「felix_australia_frenchie」でチェックすることができます。

