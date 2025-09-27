海運12社などから成る海事観光プロモーションは、愛知県常滑市の愛知県国際展示場（Aichi Sky Expo）で開催中の「ツーリズムEXPOジャパン2025 愛知・中部北陸」にブースを出展している。

各会社の職員が集結し、すでに就航している船舶や新造船の紹介をそれぞれのブースで行なっているほか、航路の案内パンフレットを配布している。太平洋フェリーでは、27日に抽選会を行い、景品として名古屋〜仙台港の特等ペアチケット、きそ20周年記念ブランケットなどを用意する。ブースはホールE、E-71。

出展する海運事業者は、太平洋フェリー、マルエーフェリー、SHKライングループ、瀬戸内海汽船、五島産業汽船、阪九フェリー、伊勢湾・三河湾旅客船連絡協議会、熊本フェリー、マリックスライン、名門大洋フェリー、宮崎カーフェリー、JR西日本。

「ツーリズムEXPOジャパン2025 愛知・中部北陸」は9月28日まで開催中。一般入場日は9月27日・28日の2日間。開催時間は各日午前10時から午後6時まで（最終日は午後5時まで）。最終入場は閉場の30分前まで。25日・26日は業界関係者の商談会のため、一般の来場者は入場できない。一般日の当日券は1,300円。学生証を提示すると無料。