歴代「うたのおねえさん」で好きな人ランキング！ 「三谷たくみ」「小野あつこ」を抑えた1位は？【2025年最新】
「NHK Eテレ」の教育エンターテインメント番組『おかあさんといっしょ』。2024年10月で放送65周年を迎えた、子どもたちに大人気の長寿番組です。番組の中心的存在である「うたのおねえさん」は、抜群の歌唱力と笑顔で子どもたちを明るく盛り上げます。
All About ニュース編集部では、2025年9月16日、全国の10〜60代の男女255人を対象に、NHK Eテレの教育エンターテインメント番組『おかあさんといっしょ』に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、歴代「うたのおねえさん」で好きな人ランキングの結果をご紹介します。
同率2位：【21代】小野あつこ（2016年〜2022年）／54票21代目のうたのおねえさんを6年間務めた「小野あつこ」さん。4歳からピアノを始め、東京音楽大学音楽学部入学時に声楽に転向。将来子どもと関わる仕事に就きたいと思ったことから、在学中に音楽の中学校・高等学校教諭専修免許状を取得しています。美しい歌声はもちろん、子どもへの愛情が伝わる雰囲気が親しまれました。
回答者からは、「明るく温かい雰囲気がいいなと思いました」（30代女性／福岡県）、「子どもがよく見ていたお姉さんであるし、可愛くて面白くて、とても素敵だった」（30代女性／大分県）、「可愛いし、綺麗なのにドジ役ができるので」（40代男性／東京都）、「歌が特に上手いイメージだから」（30代女性／千葉県）などの声が集まりました。
同率2位：【20代】三谷たくみ（2008年〜2016年）／54票洗足学園音楽大学の声楽コース在籍中に20代目のうたのおねえさんに選ばれ、8年間にわたって活躍した「三谷たくみ」さん。就任期間8年は歴代最長記録です。柔らかく優しい歌声と明るい笑顔、横山だいすけおにいさんとのコンビが人気で、2016年の卒業後には“たくみロス”の声があふれました。
回答者からは、「かわいくて歌もうまいし、パーフェクトなおねえさんだと思うからです」（60代女性／愛知県）、「自分の子が見ていた時期のお姉さんで、キラキラの笑顔と可愛い声が大好きだったから」（40代女性／鹿児島県）、「ちょうど甥っ子たちが見ている時期であること、それから本人の透明感のある雰囲気およびクリーンなイメージが好きだから」（50代男性／群馬県）、「はつらつとして気持ちが明るくなるキャラクターだったから」（40代女性／神奈川県）などの声がありました。
1位：【19代】はいだしょうこ（2003年〜2008年）／101票
宝塚歌劇団を退団後、19代目うたのおねえさんを5年間務めた「はいだしょうこ」さん。宝塚で培われた伸びやかな歌声と明るく飾らないキャラクターは、全国の親子から絶大な人気を集めました。うたのおねえさん卒業後は、俳優やタレントとして、ミュージカルやテレビドラマ、バラエティー番組に出演するなど幅広く活躍しています。
回答者からは、「サービス精神旺盛でおもしろい」（40代女性／福島県）、「かわいらしいのにとぼけていて面白かったからです」（60代男性／愛知県）、「美人で歌も上手なのに天然なところ。ほんわかした性格も好き。インパクトのある絵描き歌では、散々笑わせていただきました」（30代女性／福岡県）、「明るく元気な笑顔と安定した歌唱力で、多くの子どもたちに愛されていたと思うから」（30代男性／富山県）とのコメントが寄せられました。
この記事の筆者：福島 ゆき プロフィール
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About ニュースでのライター歴は6年。
(文:福島 ゆき)