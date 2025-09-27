「SUNTORY将棋オールスター東西対抗戦2025」は9月27日、大阪府高槻市の関西将棋会館で午前9時20分から関西予選Bブロックの対局を開始した。

【中継】大注目の関西予選Bブロック（生中継中）

SUNTORY将棋オールスター東西対抗戦は2021年に新設された棋戦で、ファン投票で選ばれた3人と予選突破者3人がチームを組み、東軍・西軍各6名の棋士が決勝戦を戦う準公式戦だ。

今期の西日本地区は、ファン選出で藤井聡太竜王・名人（王位、王座、棋聖、棋王、王将、23）、豊島将之九段（35）、山崎隆之九段（44）の出場が決定している。西日本地区1位となった藤井竜王・名人とともに5期連続で代表となった豊島九段は、「ご投票いただきました皆様に心より御礼申し上げます。会場の熱気やチーム戦ならではの一体感を楽しみつつ、対局では集中して決断よく指してまいります」とコメントを発表していた。

21日に行われた関西Aは、激戦のトーナメントを稲葉陽八段（37）が制し、2年ぶり4度目の西軍入りを決めている。

次なる代表入りをかけた関西Bには、20人の棋士が参加する。このブロックには前期予選突破で代表権をつかんだ藤本渚六段（20）のほか、過去に西軍代表を経験している久保利明九段（50）、菅井竜也八段（33）、澤田真吾七段（33）、古賀悠聖六段（24）がズラリと参戦。1回戦からどの対局も激しい戦いが見込まれており、超早指し戦のスリリングな戦いに注目だ。

◆SUNTORY将棋オールスター東西対抗戦2025 ファン投票による選出（東西各3人）、予選（東西各3人）、決勝戦（東西各6人）によって構成される。12月に開催予定の決勝では、個人戦と団体戦のポイント数で優勝チームを決定する。対局は全て持ち時間なし、初手から1手30秒未満で行われる。先手・後手は振り駒で決める。

（ABEMA／将棋チャンネルより）