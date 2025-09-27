「ヤクルト１１−１広島」（２６日、神宮球場）

すでにＢクラスが決まっている広島が巨人戦に続いて中堅、若手を大量起用した。オーダーからは小園やファビアンも外す徹底ぶり。デイリースポーツ評論家の岡義朗氏は「最近では少なくなった消化ゲームの使い方」に注目し、新しい力の発掘に期待した。

広島の先発メンバーは次のとおり

１ 右翼 中村奨

２ 中堅 大盛

３ 三塁 佐々木

４ 左翼 末包

５ 一塁 林

６ 遊撃 矢野

７ 二塁 佐藤

８ 捕手 石原

９ 投手 床田

広島はこのところ１、２軍の選手を大幅に入れ替え、残りの試合を使って若手の能力評価を行い、来季の戦力として見極めようとしている。

試される選手にとっては大事なアピールの場となるだけに「なぜ自分が今、起用され、何をしなければいけないのか」をよく考えてプレーしなければいけない。

例年、順位争いが最後まで続くだけに若手の出番は限られるが、残念ながらすでにＢクラスが決まったとなれば、消化ゲームを有効利用するしかないからね。

試合は１０勝がかかっていた床田の大乱調で一方的なものになったが、そんな中でも明るい材料がいくつかあった。

先発出場した佐藤と途中出場の内田だ。二人の打撃には“バットを振り切ることができる”という共通点がある。

代打からの出場で右線二塁打と左前打の２安打を放った内田は、タイミングをずらされても自分のスイングができていたし、ヘッドが走っていた。

一塁への強襲安打で初打点を記録した佐藤は、追い込まれても自分のポイントで打っていたのが印象的だ。九回は中飛に倒れたが、ファウルで粘っている間は、すべてのボールに対してしっかりアプローチしていた。

最初の打席で変化球に対応しきれず、三振していた佐々木は次の打席の初球、その変化球を狙い打ってヒットにした。

八回の４打席目は初球の高めボール球に手を出し併殺打に倒れた。思い切りのよさが長所なのは分かるが、ボールの見極めも大事。打ちに行ってやめる。これも技術のうちだからだ。これは反省材料。

春季キャンプのときにこの３人が内野を守り、３人ともエラーをしていた。しかし、担当コーチから「３人ともバッティングがいいんですよ」と言われたんで期待していたんだけどね。カープには若くていい人材がいるということだ。

先発マスクをかぶった石原には耳の痛い話になるかもしれないが、大量失点した床田の乱調は、自分のリードにもその責任の一端があると思わなければダメ。

床田の首の振り方やマウンドでの仕草に、ちょっとした“イラつき”が感じられた。本人の不調が一番の原因だろうが、３回をもたずに１０安打で７失点など考えられない。それもバットの芯でガンガン捉えられていたからね。

だが、それも経験。投手では滝田や菊地、常広が登板した。いい結果、悪い結果、それらすべてを来年への肥やしにしてほしい。