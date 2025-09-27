ヘアメイクのプロの「夜ケアのスタメン入り確定」アイテムとは？

秋から冬に向けて手に入れたいのは、ハリ感のあるシームレスな肌。さらにさりげない香りを纏って、品の良さをアピールしてみては。

ヘア＆メイクアップアーティストの伏屋陽子さんが新商品をお試し！

1、ELIXIR レチノパワー リンクルクリーム ba L

レチノパワー リンクルクリーム ba L［医薬部外品］22g \8,800（エリクシール TEL. 0120-770-933）

ひと塗りで光を巧みに操って生命感あふれる立体ツヤ肌に。純粋レチノールが刻まれたシワにアプローチ。ハリと潤いを高めるコラジェネシスも配合。「試しにほうれい線に塗ってみたら、即効で内側から押されたようなハリを実感。1週間毎日使用してもピリつきを感じないので、夜ケアのスタメン入り確定です！」

2、Elégance モデリング カラーベースYE 401

モデリング カラーベースYE 401 SPF25・PA＋＋ 30g \5,500（エレガンス コスメティックス TEL. 0120-766-995）

色ムラも凹凸も自然にカバーし肌の色そのものが変わったかのよう。肌のトーンを均一に整え、つややかで品のある肌が完成。「しっかりトーンアップするのに仕上がりはとってもナチュラル。パパッと指塗りしてもムラにならず、毛穴などの凹凸もするんとなめらかに。素肌との一体感も素晴らしい！」

3、SINN PURETÉ トゥーグッド シルキースムースオイル The Lullaby

トゥーグッド シルキースムースオイル The Lullaby 50ml \4,290 9/25発売（シン ピュルテ TEL. 0120-465-952）

熱を加えるほどに美髪に近づく髪質改善級パフュームオイル。アイロンなどの熱で傷んだキューティクルを補修。「華やかな中に落ち着きを感じる香りと軽い使用感が心地よく、オフの日のヘアフレグランスとしても愛用。少量で髪のゴワつきがおさまり、軽くアイロンを通すだけで理想の前髪に」

4、Primavista グロウカバー クッション

グロウカバー クッション SPF11・PA＋＋ 全3色 各\3,300 ケース\1,100＊共に編集部調べ 9/27発売（花王 TEL. 0120-165-691）

時間が経っても軽やかに潤うテクニックいらずのカバーファンデ。3種類の粉体が、透明感、カバー力、一体感を叶える。「ひと塗りで驚きのカバー力。ポンポンと肌に置くだけでムラなく均一に整います。重ねても厚塗りにならないから、気になるシミも自然にカバーできて便利」

伏屋陽子

ふせや・ようこ ESPER所属。その人が纏う空気まで彩るような、等身大でありながら洗練されたメイクにファン多数。ananをはじめ、多くの雑誌や広告で活躍する。Instagram