「食事の度にトイレで…」常連客が主張する、他の客に関する衝撃のクレーム内容【ママリ】

ナエくまさんは、飲食店でアルバイトをしています。ある日、常連客・問句さんが従業員の坂本さんにクレームを入れます。ところが、クレームの内容には納得できない点がいくつもあり…。理不尽なクレーマーと遭遇した体験談、ナエくま(@naekuma358)さんが描く、『この2人、接点ゼロです』をダイジェスト版でごらんください。

©naekuma358

©naekuma358

©naekuma358

©naekuma358

©naekuma358

クレーマーのターゲットにされてしまった女性

ある日、従業員の坂本さんは、常連客・問句さんに「一緒にトイレまで来て」と、呼ばれました。問句さんは、ある女性客のトイレが長いことを気にし、「もどしているみたい」と言います。



坂本さんはトイレを確認しましたが、きれいだったそうです。

なぜ？常連客が怒る理由がわからない…

©naekuma358

©naekuma358

©naekuma358

©naekuma358

©naekuma358

常連客・問句さんが指摘する相手のお客様は、まったく問題がない様子です。



食事のあと、毎回トイレには行くようですが、トイレは汚れていません。

常連客は他人を気にしすぎる人

©naekuma358

©naekuma358

©naekuma358

©naekuma358

©naekuma358

間句さんは、周囲のお客さんの様子が気になってしまうようですね。主観的な意見のため、従業員としても様子を見るしかないようです。



このあと、本作では、面識がなかった2人のお客さま同士が、ついに直接対決します。問句さんからの攻撃に耐えきれず、相手のお客さまはお店から離れてしまいました…。



お客同士のトラブルについて、考えさせられるお話です。

記事作成: ももこ

（配信元: ママリ）