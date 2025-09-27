“夕食の餃子”めぐって妻が怒り爆発→マザコン夫にキレた理由｜マザコン夫にガツンと言った話【ママリ】

現在、妊娠7か月のゆみこは、夫の元太のマザコンに悩まされていました。何かあるたびに「お母さんが言ってた」「お母さんに聞いてみようという元太。ある日、餃子づくりをきっかけについにゆみこの怒りが爆発してしまい…。『マザコン夫にガツンと言った話』をごらんください。

元太の「お母さん」依存は変わらず、ゆみこは夫への見方が変わりつつありました。ある日、夕食に餃子を作ろうと提案したゆみこに、元太はまたもマザコンな提案をして…。

諦めきれないモヤモヤ

元太の夫婦喧嘩報告事件以来、私の眼には元太のマザコンが以前よりもずっと目につくようになってしまいました。



元太はもうすぐ父親になります。彼との子育ての不安をなくすためにも、このままの彼では困ると思い、悩みは深まるばかり。だからといって、何か具体的なことができるわけではないのだけど…。



元太とはきちんと信頼関係を築いたうえで、お母さんと一定の距離をとってもらうのが、私の一番の理想でした。彼の優しさは魅力的だし、家族を大切に思う気持ちも持っている人です。だからこそ、マザコンだけ少しでも良くなってくれたらと思っていました。



そんなある週末の夕方、その日はおなかの張りがあまりなく体調がよかったため、私はふと思い立って元太に提案しました。



「ねえ、元太くん。明日、夕飯に餃子でも手作りしない？」



元太は、テレビから顔を離さないまま、うれしそうに言いました。



「いいね、一緒にやろう」



私は乗り気な返事にうれしくなりましたが、そのあとの一言で一気に気分が沈んでしまいました。



「じゃ、お母さんにいつもの餃子の作り方を聞くからちょっと待ってて」

思わずぶつけた本音

その言葉を聞いた瞬間、私は自分の耳を疑いました。…え、また？



「なんで？別にお義母さんのレシピじゃなくても、おいしい餃子の作り方はいろいろあるよ」

「えーだって、お母さんの餃子がうまいじゃん」

「でもさ、今日は私と元太くんで食べるんだからお義母さんは関係ないじゃん」



私の言葉に、元太は少しムッとしたような表情を見せました。



「じゃあお母さんの餃子より絶対おいしくできるわけ？」



彼の言葉は、まるで子どもが自分の正当性を主張しているようでした。その態度に、私の不満は頂点に達しました。



「なにその言い方。口を開けばお母さん、お母さんって。じゃあもうお義母さんのところに行って作ってもらいなよ」



私がそう言うと、元太は「なんだよ」と言って部屋を出て行ってしまいました。私の心はぐちゃぐちゃでした。

この人は「夫」なのに…

私は元太と私と、これから生まれるわが子3人の家庭を作りたいだけなのに。もう、何をやっても、元太は「お母さん」に繋げてしまう。新しい家庭を作りたいという私の願いは、もうずっとかなわないんだろうか。



私は1人で泣きました。元太のことが嫌いになったわけではありません。ただ、私の夫は、いつになったら『お母さんの息子』から卒業してくれるのだろう、と悲しかったのです。

あとがき ：夫の言葉が突き刺さる

このエピソードでは、ゆみこの「新しい家庭を築きたい」という切なる願いと、元太の無意識の「母親依存」が激しく衝突します。些細なことのように思える「餃子のレシピ」が、二人にとっての大きな溝を象徴しているのが伝わります。



この喧嘩を通して、二人がどのように関係を修復していくのか、そして夫が自立への一歩を踏み出すことができるのかが気になりますね。



※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています

記事作成: ゆずプー

（配信元: ママリ）