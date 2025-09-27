なんだか体に熱がこもる…→ダイソーの「デカ保冷剤」が大正解だった！40代ライターが本音レビュー
随分と涼しくなってきましたが、日中は外を歩いているとまだまだじんわり汗をかくような陽気が続いています。帰宅後の体のほてりがなかなか鎮まらないことも。
そこで注目したのが、ダイソーの系列店『THREEPPY（スリーピー）』で見つけた椅子の上に敷いて使う「保冷剤マット」。
お尻のクールダウンにはよさそうだけれど、座り心地や結露でびっしょり濡れてしまわないかなど、いろいろと気になるポイントが……。
詳しく見ていきましょう！
◆保冷剤にしては、めちゃくちゃ大きい!?
ダイソーの300円ショップ『THREEPPY』で購入した「保冷剤マット」は、36×26.5cm（独自に計測）と保冷剤にしてはやけに大きい商品。
なぜなら、椅子に敷いて使う保冷剤だからです。
「保冷剤マット」330円/税込
カラー：パープル
材質：外袋 塩化ビニル樹脂、内容物 水・吸水ポリマー・防腐剤
カラーは、涼しげなパープル。外袋には塩化ビニル樹脂が使われていてツルツル、触り心地は柔らかです。
サイズは36×26.5cmと大判で、6個のブロックに分かれています。
◆ジェルにはキラキラ入りでかわいい！
よく見ると、内容物のジェルにはキラキラが入っていてかわいい！
このジェルはそれぞれのブロック内を移動させられるので正確ではないけれど、厚さはだいたい2mm。
凍らせていない状態だとフニャフニャ柔らかく、使わない時は小さく折りたたんでおけば場所を取りません。
重量は、約500g（独自に計測）。
軽くはないけれど、基本的には自宅で冷凍して使う商品だし、それも椅子に敷いてしまうから重量は気にならないでしょう。
では、「保冷剤マット」を冷凍庫で凍らせてみたいと思います。
◆タオルを敷いて座るのが正解！……だけど、湿るのは不可避
「保冷剤マット」は常温で置いておいてもわずかに冷感がありますが、冷凍庫で凍らせて使うことで本領を発揮します。
凍らせる時は、「保冷剤マット」を広げて中身のジェルを均等にならすのがポイント。
大判サイズなので冷凍庫にスペースを作る必要があるほかには、特に手間はかかりません。薄い保冷剤マットなので、我が家の冷凍庫では3〜4時間ほどで凍りました。まるで板のようにカチコチです。
◆使用するとき気をつけたいポイント
使う時は、椅子の座面の形に合わせて縦・横どちら向きにしてもOK。
表面はかなり冷たく、しばらく触っていると痛いくらい。
パッケージ裏面には、“凍らせた本品を直接肌に当てないでください”と書かれているので、くれぐれも直に座らないように注意が必要です。「保冷剤マット」の上にタオルを敷くのが、一番手軽です。
※ 椅子の座面が布製の場合は、バスタオルなどで全体を包むと安心。
◆座り心地やいかに
実際に座ってみると、お尻の接地面のほとんどが保冷剤に触れるため、広い範囲が一気にクールダウンされます。タオルのおかげでキンとした冷たさが少し和らぐものの、それでもかなり冷たいです。
筆者宅の椅子は座面が木製なので、硬さに慣れていることもあり、凍らせた「保冷剤マット」のカチコチさはさほど気になりませんでした。
冷房が効いた屋内であれば、15分も座っていればもう十分かな―というくらいに冷えます。ちょうどその頃から体温でジェルが溶け始め、結露がジワジワにじんでくるので、切り上げるのにはいいタイミングかもしれません。
タオルを敷いているからお尻がびしょびしょに塗れることはなかったけれど、結露で湿るのは不可避です。湿るのが嫌な場合は、使用時間を短くするか、厚手のタオルで「保冷剤マット」を包むとよさそう。
暑い日はぐったりして帰ってくることが多く、早く座って楽になりたいのに、座面に熱がこもることで余計にイライラ――。立ったまま冷房の風の前をウロウロしていましたが、「保冷剤マット」をセットした椅子に座れば、体を休められるのはもちろん、お尻だけでなく全身のほてりまでもがいつもより早く引くように感じました。
そこで注目したのが、ダイソーの系列店『THREEPPY（スリーピー）』で見つけた椅子の上に敷いて使う「保冷剤マット」。
お尻のクールダウンにはよさそうだけれど、座り心地や結露でびっしょり濡れてしまわないかなど、いろいろと気になるポイントが……。
◆保冷剤にしては、めちゃくちゃ大きい!?
ダイソーの300円ショップ『THREEPPY』で購入した「保冷剤マット」は、36×26.5cm（独自に計測）と保冷剤にしてはやけに大きい商品。
なぜなら、椅子に敷いて使う保冷剤だからです。
「保冷剤マット」330円/税込
カラー：パープル
材質：外袋 塩化ビニル樹脂、内容物 水・吸水ポリマー・防腐剤
カラーは、涼しげなパープル。外袋には塩化ビニル樹脂が使われていてツルツル、触り心地は柔らかです。
サイズは36×26.5cmと大判で、6個のブロックに分かれています。
◆ジェルにはキラキラ入りでかわいい！
よく見ると、内容物のジェルにはキラキラが入っていてかわいい！
このジェルはそれぞれのブロック内を移動させられるので正確ではないけれど、厚さはだいたい2mm。
凍らせていない状態だとフニャフニャ柔らかく、使わない時は小さく折りたたんでおけば場所を取りません。
重量は、約500g（独自に計測）。
軽くはないけれど、基本的には自宅で冷凍して使う商品だし、それも椅子に敷いてしまうから重量は気にならないでしょう。
では、「保冷剤マット」を冷凍庫で凍らせてみたいと思います。
◆タオルを敷いて座るのが正解！……だけど、湿るのは不可避
「保冷剤マット」は常温で置いておいてもわずかに冷感がありますが、冷凍庫で凍らせて使うことで本領を発揮します。
凍らせる時は、「保冷剤マット」を広げて中身のジェルを均等にならすのがポイント。
大判サイズなので冷凍庫にスペースを作る必要があるほかには、特に手間はかかりません。薄い保冷剤マットなので、我が家の冷凍庫では3〜4時間ほどで凍りました。まるで板のようにカチコチです。
◆使用するとき気をつけたいポイント
使う時は、椅子の座面の形に合わせて縦・横どちら向きにしてもOK。
表面はかなり冷たく、しばらく触っていると痛いくらい。
パッケージ裏面には、“凍らせた本品を直接肌に当てないでください”と書かれているので、くれぐれも直に座らないように注意が必要です。「保冷剤マット」の上にタオルを敷くのが、一番手軽です。
※ 椅子の座面が布製の場合は、バスタオルなどで全体を包むと安心。
◆座り心地やいかに
実際に座ってみると、お尻の接地面のほとんどが保冷剤に触れるため、広い範囲が一気にクールダウンされます。タオルのおかげでキンとした冷たさが少し和らぐものの、それでもかなり冷たいです。
筆者宅の椅子は座面が木製なので、硬さに慣れていることもあり、凍らせた「保冷剤マット」のカチコチさはさほど気になりませんでした。
冷房が効いた屋内であれば、15分も座っていればもう十分かな―というくらいに冷えます。ちょうどその頃から体温でジェルが溶け始め、結露がジワジワにじんでくるので、切り上げるのにはいいタイミングかもしれません。
タオルを敷いているからお尻がびしょびしょに塗れることはなかったけれど、結露で湿るのは不可避です。湿るのが嫌な場合は、使用時間を短くするか、厚手のタオルで「保冷剤マット」を包むとよさそう。
暑い日はぐったりして帰ってくることが多く、早く座って楽になりたいのに、座面に熱がこもることで余計にイライラ――。立ったまま冷房の風の前をウロウロしていましたが、「保冷剤マット」をセットした椅子に座れば、体を休められるのはもちろん、お尻だけでなく全身のほてりまでもがいつもより早く引くように感じました。