温泉・パワースポット・美食…身も心もととのう「大分 別府・宇佐の癒やし旅」
これからの時期、女子旅におすすめなのが大分。地元グルメだけでなく、源泉数、湧出量ともに日本一の温泉地・別府や、大分随一のパワースポット宇佐神宮で有名な宇佐など魅力が満載です。
そんな大分の温泉からグルメ、宿までを特集した『クックパッド プラス2025年秋号』のなかから、特におすすめの観光スポットをご紹介します。
◆食材のうまみを味わえる鉄輪温泉名物「地獄蒸し」体験
別府市内の鉄輪（かんなわ）温泉は蒸気で一気に食材を蒸し上げ、凝縮された素材のうまみを味わう「地獄蒸し」が名物料理。特に今回訪れた「地獄蒸し工房 鉄輪」では蒸した食材を食べるだけでなく、その工程を体験できるとあって、平日でも行列ができる人気ぶりです。
◆全国の八幡社の総本宮で大分随一のパワースポット
全国に4万以上ある八幡社の総本宮である「宇佐神宮」。御祭神である八幡大神（はちまんおおかみ）の鎮座から2025年でちょうど1300年です。さらに今年10月には、十年に一度のみ訪れる天皇陛下からの使者・勅使（ちょくし）を迎えて執り行われる勅祭（ちょくさい）が控えています。
◆地元産のぶどうを使ったワインを試飲
「安心院（あじむ）葡萄酒工房」は宇佐市安心院町の盆地にあるワイナリー。寒暖差が大きく雨量が少ない気候を生かし、地元産のぶどうを使って良質なワインを造っています。醸造場や貯蔵庫、ぶどう畑などを見学でき、多種類のワインの試飲（有料）もできます。
◆湧出量日本一を誇る別府温泉で旅の疲れを癒やす
別府駅から海側へ10分ほど歩いた場所にある星野リゾートの温泉旅館「界 別府」。「ドラマティック温泉街」をコンセプトとして隅研吾氏が設計・デザインした、別府の温泉街モチーフの空間が現代建築のなかに再現されています。
泉質は肌にやさしく冷えや肩こりにも効果的とされるナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉。緑豊かな露天風呂もあり、四季折々の景色を楽しむことができます。
温泉で体を癒やしたあとは、地元で獲れた海鮮たっぷりの夕食に舌鼓。お造りや海鮮豊後鍋など様々なメニューで海の幸を味わえます。温泉・美食・パワースポットと、心身を癒やす見所が満載な大分。これからの季節にぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。
＜構成／女子SPA！編集部 宿泊提供／界 別府 撮影／林 紘輝＞
【女子SPA！編集部】
大人女性のホンネに向き合う！をモットーに日々奮闘しています。メンバーはコチラ。X:@joshispa、Instagram:@joshispa
