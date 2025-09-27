町内会のお祭り準備に行ったら→公園には誰一人いない…理由を想像してゾッとする｜フレネミーママ友【ママリ】

長年の夢だったマイホームを手に入れた主人公・まりは、新しい生活を心から楽しんでいました。向かいに住む、優しくて気さくな隣人・えりこと出会い、二人はすぐに仲良くなります。しかし、ことあるごとにえりこの言動にちょっとした違和感を覚えるようになっていって…。『フレネミーママ友』第2話をごらんください。

マイホームを建てた地域の町内会に所属した主人公・まり。お祭り準備の日についてはえりこから「日曜日」と教えられていました。しかし日曜日に行ってみるとだれもいなくて…。

お祭りの準備を心待ちにしていた

それは、毎年恒例の町内会のお祭りでのことだった。



「まりちゃん、お祭りの準備、来週の日曜日の朝9時集合だって。みんなで手分けして、屋台の準備するのよ」



えりこさんはそう言って、明るく笑っていた。私はまだ町会に入ったばかりでメーリングリストに入っていないからということで、えりこさんが集まりの日程を教えてくれていた。



私は「ありがとう」と返事をして、その日を待っていた。町内会に行けば交友関係も広げられるし、子どもの年が近いご近所さんももっと見つかるかもしれない。

誰もいない広場

そして迎えた日曜日の朝、張り切って風太と夫と3人で待ち合わせ場所の広場へ向かった。 だけど、広場はシンと静まり返っていて、誰の姿もない。「あれ？」 首を傾げながら、近くを通りかかった近所の女性に声をかけた。



「おはようございます。お祭りの準備って今日じゃなかったでしたっけ？」



すると、ご近所さんは怪訝な顔をして言った。



「え？昨日でしたよ、まりさんいらっしゃらなかったから『なんでかな』って皆で話してたんですよ」



まさか、日程が違ったなんて。無断欠席ということになってしまっていたそうで、丁重に謝罪して赤面しながら帰宅した。

聞き間違えたのは私？

その日の夕方、スーパーマーケットの前でえりこさんと会った。私は勇気を出して、聞いてみた。



「あの、えりこさん。お祭りの準備のことなんだけど」



すると、えりこさんは目を見開いて、心底驚いたような表情を見せた。



「そうそう！まりちゃん来ないからLINEしようと思ったんだけど、色々バタバタしてて連絡できなくてさ！なんでこなかったの？」

「なんでって…えりこさん、土曜日って言ってたと思うんだけど…」



教えてもらったその場で、パートがない日か確認したので聞き間違いはあり得ないはず。でも、えりこさんは言い間違いとは言わなかった。



「日程を伝えたとき、公園だったから他のママもいたでしょ？昨日確認したけど、みんな日曜って伝えてたって言ってたよ」

「え…そう…？そっか、ごめんなさい…」



えりこさんはため息交じりでこう言った。



「大丈夫大丈夫、間違えちゃうって誰にでもあるよ。祭りの準備ちょっと大変だったから町内会の人から何か言われるかもだけど、そしたら私に相談して！私、まりちゃんの味方だからね！」



町内会にはいわゆるお局さんもいると聞いていたので怖かったけれど、えりこさんはその方とも仲がいいと聞いていたのでありがたいと思ってしまった。だけど、それは今思えば偽りだらけの言葉だったと思う。



「味方」なんて、都合のいい言葉に私はすっかり騙されていたなんて、このときは全く分からなかった。このとき感じた小さな違和感を大事にすればよかったと後悔している――。

あとがき：味方という名の呪い

この話で、えりこの行動への違和感が増しました。えりこは「私はいつでも味方だよ」と言いながら、まりが孤立するように仕向けているようにも見えます。



えりこの得体のしれない怖さを感じるエピソードでした。



※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています

