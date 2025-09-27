「まいばすけっと」は本当に「都民への罰」なのか…？むしろ「罪作り」ではある、と思ってしまったワケ

それぞれの「まいばす論」がある

イオン系列のミニスーパー「まいばすけっと」（通称：まいばす）を巡る論争がSNSで沸騰している。Xの「まいばすけっとは都民への罰だと思っている」というポストがきっかけだが、少し遡ると、あるメディアの編集長がイオンモールのある地方都市に関する投稿が物議を醸したところに端を発し、「地方のイオンモールに対する都心のまいばすけっと」が意味付けされていったようだ。

まいばすけっとは首都圏で爆発的に店舗数を増やしている。野菜や肉、魚といった生鮮から、調味料や小麦粉などの品々、お菓子やドリンク、冷凍食品に加えて惣菜も取り揃える、筆者の解釈で言えば「機能をソリッドにしたスーパーマーケット」だ。

2005年に新井町店（神奈川県横浜市保土ヶ谷区、現在は閉店）を初出店、翌年に東京都大田区に進出。2012年にまいばすけっと株式会社へ事業を承継して以降、加速度的に店舗数を増やしていく。都市部はいわゆる「まちづくり3法」により大型商業施設の出店がむずかしく、イオングループの旗艦事業である「イオンモール」を大胆にシェイプアップして集中的に出店したのが奏効した。

価格帯もコンビニエンスストアにくらべれば安く、使い勝手は抜群だ。一方で季節商品や劇的なディスカウントもなければ、各店舗の品揃えに差もない。そのためか「虚無のショッピングゾーン」「自分へのご褒美が買えない店」と不名誉なコピーがSNSで次々と生み出された。

論争は価格や惣菜の味にまで発展し、ネットメディアでは「まいばすけっとの価格は安い」「まいばすけっとの惣菜は普通に美味しい」と、こちらまで延焼させまいと火の粉を振り払うような記事が濫立した。

この流れは、1200店舗超を展開し、一躍関東圏の「小売の雄」となったまいばすけっとの利用頻度がいかに高く、また利用者が潜在的にマイ「まいばす論」を抱えていたかがわかる。本稿ではイオンにおける同チェーンの役割がどれだけ重要かを総論的に見つつ、表題のとおり何が「罪作り」なのかを考察していきたい。

まずイオン全体では、2025年2月期決算で4年ぶりの減益を発表している。原材料費の高騰や人件費が利益を圧迫したことから、収益性の改善に着手している。イオングループ傘下のファッションビル「オーパ（OPA）」聖蹟桜ヶ丘が8月31日に閉店し、来年1月には心斎橋、7月末には水戸のオーパも営業を終了することになった。

一方で「イオンモール」の売り上げは順調に伸びている。「地方にはイオンモールしかない（から強い）」という紋切りで語られることもあるが、もちろん実際には違う。トライアルやベイシア、イズミの運営するゆめタウンといった競合GMSはもちろん、地域密着のディスカウントスーパー、ホームセンターや飲食チェーンと巨大モールを結成するローカルチェーンなどがひしめき合っており、熾烈な競争を繰り広げている。

「考えなくて済む」のも強み

「なんでもそろう」「一日潰せる」以上に得られる「何か」を求めて脚を運ぶ客が多いから、イオンモールは「強い」のだと考えられる。対してまいばすけっとは、顧客満足度以上に「近い」ことを強みにしている印象だ。

また、「スーパー空白地帯」に店舗を集中出店させる戦略も巧妙だ。一例として、浅草付近の店舗分布を見ていきたい。浅草駅から一駅、アクセスの良さと地価から「コスパの良い街」として注目されることの多い浅草線本所吾妻橋（ほんじょあづまばし）駅A3出口から地上に出ると、目の前にまいばすけっとがある。

この次に近い「スーパー」は徒歩5分のマルエツプチ、3番目の選択肢はまた、まいばすけっとになる。近隣の浅草や押上で買い物を済ませない限り、ミニスーパーへ自然と足が向く。ご存じとは思うが、マルエツプチもイオングループの一員である。

生鮮食品を多くそろえているのはもちろんだが、コンビニとの差別化が明確だと感じる点がもう一点ある。近年、コンビニで惣菜を買おうとすると、「手が込んでいるがやや高価格」な品物が多く、迷うのに疲れて結局何も買わなかった、という経験が幾度となくあった。これにたいしてまいばすけっとは低価格でシンプルな惣菜で、判断能力をフル回転させなくても買い物カゴに入れることができる。「味気ない」と指摘する向きもあるが、もはやこれはこれで利点なのではないか。

家から徒歩4分のところにコンビニ、それから少し遠い場所にまいばす、徒歩7分のところにスーパーがあったとする。夕食を作っている途中に小麦粉を切らしていたことに気づく。いちばん近いのはコンビニだが、小麦粉がない可能性がある。いちばん価格が安いのはおそらくスーパーだが、小麦粉売り場は地下一階にあり、レジも並ぶ。と思考を巡らせた末に、小麦粉があってレジもそんなに並ばないまいばすけっとに向かうことになる（まいばすならセルフレジがあるから、店員とやりとりしなくてもいい。料理につきっきりなので、心の余裕があまりない）。買い物の期待値というべきか、「考えなくて済む」のも同チェーンの強みになっているのかもしれない。

では筆者がまいばすけっとを「罪作り」だと感じる点だが、まずは不動産的な観点だ。賃貸・分譲問わず、マンションは最寄りのスーパーの距離が立地として重要視される。ある日不動産業界の関係者と高騰が続くエリアのマンションについて話をしていたところ、「あの物件はスーパーも至近だから」と説明していた。そのスーパーとはまいばすけっとのことだった。

異様に高い時給

まいばすけっとを「スーパー」と認識するかどうかは人によるだろう。だがもし筆者が物件の大家なら「れっきとしたスーパーです！」と喧伝するに違いない。店舗数が増えれば増えるほど、情報サイトの「スーパー至近」に該当する物件も増えていくことになる。もし「スーパー至近」だから家賃が1万円高く、そのスーパーがまいばすだったとしたら…どうだろうか。

「スーパー空白地帯」にドミナント出店しているイオングループの戦略は先に述べた。このようなエリアはかつて商店街があったり、強力な個人商店があったりしたエリアであることが多い。そのエリアの住民に「まいばすけっとで十分」という消費者意識が定着すると、競合が出店しづらくなる可能性がある。

そもそも都心にあっては、個人商店は家賃の高さから、大型スーパーは土地不足および前述の「まちづくり3法」の兼ね合いもあり、進出しづらい。その点では都内でも人気の「業務スーパー」、「肉のハナマサ」や最近都内出店に舵を切った「トライアル」などがどう戦っていくかは注目だ。

また、筆者が考えるもうひとつの「罪作りポイント」が「時給の高さ」である。公式サイトの求人情報を確認すると、（文京区）目白台3丁目店で時給は1370円以上、開店〜9:00は 時給 1510円、17:00〜22:00は時給 1440円、22:00〜閉店に至っては時給 1720円(土日は+50円)。東京の最低時給が1163円であることを加味しても高水準にある（執筆時点）。他店舗もおおむね同水準のようだ。

もう10年近く前になるが、筆者は大学時代にまいばすけっとでアルバイトをしていたことがある。深夜帯の時間帯がメインのシフトで、22時〜24時の時給はたしか1250円。最寄り駅から15分離れた住宅地のためか、客は1時間に3~4人という日もザラで、むしろ「ヒマ疲れ」との戦いだった。

今でこそどの店舗も混雑しているが、コンビニと比較すれば公共料金や配送の受付、コピー機の管理、ホットスナックの店内調理など、あらゆる面倒な業務が省略されている。レジ打ちと品出しが業務の9割で、時給から考えればかなりコスパのいいアルバイトだ。

地域のエコシステムに影響を与える存在

あくまで主観だが、飲食店や工場（軽作業）アルバイトなどのほうが明らかにきつい」。筆者はまいばすけっとでバイトする前、某飲食チェーンの皿洗いや会場の設営のスポットバイトで凌いでいたが、一度そこで働き始めたら、他のバイトに戻ることができなくなってしまった。

人手不足は小売店にかぎった話ではない。その中でコスパだけを考えれば、まいばすけっとはバイト先として圧倒的に優位性がある。個人経営の飲食店では、都内の家賃を払いながら時給1700円を提示するのはかなり難しいだろう。労働のコスパが重視される昨今において、逆のベクトルでの「価格破壊」を起こしているのがまいばすけっとなのだ。

地方都市の「週末は車でイオンモールに行って家族の身の回りのものを買い込む」の対になるのが、首都圏の「仕事帰りに最寄りのまいばすで（主に単身が）夜食（や酒）を適当に見繕う」消費行動だと言って差し支えないだろう。どちらが幸せ/不幸せか、の価値判断は人それぞれだが、いずれも地域のエコシステムに多大な影響を与えているのは間違いない。不動産価格や街づくり、雇用にいたるまでさまざまな領域で重要なファクターになっているのだ。

以上が、筆者がまいばすけっとを「罪作りなチェーン」と考える理由である。「罪な人」のような慣用的な意味合いで用いたが、いずれにしてもここ十年の都市部の消費行動のあり方を劇的に変えたゲームチェンジャーである。そして目立った競合が現れないところを見ると、しばらく「一強時代」は続きそうだ。

