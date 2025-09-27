¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¦¥·¥ë¥È´ÆÆÄ¡¡WCS½éÀï¤ÏÀèÈ¯¤ÎÃì¤ËÂ÷¤¹¡ÖÃ¯¤â¶Ã¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¡¡ºÇ½ª¥«¡¼¥É¤Ç¥í¡¼¥¹¥¿¡¼È½ÃÇ
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¦¥·¥ë¥È´ÆÆÄ¡Ê57¡Ë¤¬26Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö27Æü¡Ë¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹ÀïÁ°¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¥«¥Ö¥¹¤ÈÀï¤¦¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWCS¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡3Àï2¾¡¤ÎÄ¶Ã»´ü·èÀï¡£½éÀï¤ÏºÇ¤â¿®Íê¤Ç¤¤ëÀèÈ¯¤ÎÃì¤ËÂ÷¤¹¡£¡ÖÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Þ¤À³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¹¤°¤ËÈ¯É½¤¹¤ë¡£ÆÃ¤ËÂè1Àï¤ÎÀèÈ¯¤ÏÃ¯¤â¶Ã¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¡£ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤Î12¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ô¥Ù¥Ã¥¿¤¬¡¢ËÉ¸æÎ¨¤â2.87¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É°ÂÄê´¶¤Ç¤â·²¤òÈ´¤¯¡£¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤«¤é°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤Ç¼«¿È3ÅÙÌÜ¤Î2·å¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿±¦ÏÓ¤Ë¡¢Ä¶Ã»´ü·èÀï¤Î½éÀï¤òÂ÷¤¹¹½¤¨¤À¡£
¡¡WCS¤òÀï¤¦¥«¥Ö¥¹¤È¤Ï4·î¤Ë6»î¹ç¤òÀï¤Ã¤¿¡£3¾¡3ÇÔ¡¢ÆÀ¼ºÅÀ¤â¤È¤â¤Ë25¤È¡¢Á´¤¯¸ß³Ñ¤Î¿ô»ú¤¬»Ä¤ë¡£½éÀï¤òÂ÷¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Î¥Ô¥Ù¥Ã¥¿¤â1¾¡1ÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£¥«¥Ö¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯ÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤À¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿»Ø´ø´±¡£¡ÖÅêÂÇ¤È¤â¤ËÍ¥½¨¤Ç¼éÈ÷¤â¤¤¤¤¤·¡¢¾¡¤Ä¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤òÁ´Éô¤Ç¤¤ë¥Á¡¼¥à¡£¤À¤«¤é¤³¤½¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë¤¤¤ë¤ï¤±¤À¡£4·î°ÊÍè¤ÎÂÐÀï¤À¤¬¡¢²æ¡¹¤ÎÁª¼ê¤â¤¢¤Îµå¾ì¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤À¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ß³Ñ¤ÎÀï¤¤¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢4·î¤«¤é¤ÏÈ¾Ç¯¶á¤¯¤¬¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö³Î¤«¤Ë¿§¡¹¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë°ã¤¦¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤À¤¬¥ê¡¼¥°¤ËÄ¹¤¯¤¤¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤Æ¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£²æ¡¹¤â¤¹¤Ç¤Ë¤½¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤¦¡£ºÇ¸å¤Î3Ï¢Àï¤Ï¡ÖÂçÂÎ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Ã¯¤¬Ä´»Ò¤è¤¯Åê¤²¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬½ÅÍ×¤À¤Í¡×¤ÈÅê¼ê¿Ø¤Î¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤ò·è¤á¤ëºÇ½ª¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¾ì¡£Ä¶Ã»´ü·èÀï¤Ë¸þ¤±¡¢Ãå¡¹¤È½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£