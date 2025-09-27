「やる気出ない方、無人の部屋でひとり遊びするやる気に満ちたネコちゃん見てって」



【動画】まるでスパイダーマン！？ 颯爽と現れ機敏に動く猫に仰天

そんなコメントとともに投稿された26秒ほどの動画が大きな注目を集めています。舞台は布団が敷かれたリビング。すると左手からシュッと現れたのは、愛猫「ルールー」ちゃん（7歳・女の子）でした。



布団の真ん中に着地したルールーちゃんは、腰を高く上げ、頭を低くして前方をキョロキョロ。



さらに布団の感触を楽しむようにサッと前へ進み、ペタンとうつ伏せ姿に。



まん丸の瞳を輝かせながら、横へ移動するとーー



さらに、後ろへと素早く動き回ります。



ひとしきり遊んだあとは、落ち着いた様子で毛づくろいを始めました。



このキレのある動きと愛らしい表情に、8.6万件超の“いいね”が寄せられています。



さらに続く投稿では、「そこへ戻ってきたわたしを見てやんのかしてくれる子。7歳でもやんのかは健在」とのコメントとともに、布団の上で毛を逆立て、頭を低く構えた“やんのかポーズ”を披露する姿も公開。再び大きな反響を呼びました。投稿者のXユーザー・kaoruさん（@nekomangakakuyo）に詳しい話を伺いました。



謎のバリバリ音の正体は？ 布団で炸裂した猫の全力モード

ーー撮影時の状況について教えてください。



「ある日、布団を片付けたり洗濯を畳んだりしているとリビングからバリバリ音が聞こえてきました。『元気に爪とぎしてるのかな？』と思ってのぞくと楽しそうに布団の上で遊んでいたんです。そこで、この日は携帯で録画できるようにセットしてその場を離れたところーーこのような動画が撮れました。遊んでいるのは敷布団の下にマット代わりとして使っている布団で、シャカシャカなる感じやいつもの布団とは違う肌触りが楽しいのか、とても盛り上がります」



ーーこの光景を目にした感想は？



「『楽しそうだなぁ』と思ったのと同時に、『こんなにも盛り上がる？？』って笑ってしまいました」



ーーこのあと、どのようになりましたか。



「私が戻ってくる時に目が合うと、“やんのかポーズ”で出迎えてくれます。これはこの遊びをしていなくてもよくやるのですが、この時は最高に盛り上がっていたのでやんのかにもキレがあるように思います（笑）」



ーールールーちゃんは、どのような性格ですか。



「とにかく甘えたがりで、私の行くところについてきては近くで寝たり膝で寝たり…夜ももちろん一緒に寝ます。家族以外にはビビりでほとんど顔を見せないのですが、身内にはしっかり甘えてくれます。でも7歳になりましたがまだまだ元気で、2階まで全力ダッシュして風のようにまた戻ってきたり。色んな面を見せてくれて笑いがたえません。なぜだか廊下を挟んで対峙すると“やんのかポーズ”をしてきます」



布団の上で全開モードを見せたルールーちゃんに、多くの人が心を奪われました。



「登場シーン最強」

「見習わなくてわ！」

「めっちゃ元気出たー」

「まさにニャルガクルガ」

「パワーもらったよ。ありがとう」

「キレッキレの動きに笑っちゃいました」

「お嬢様のやる気を半分わけて…よしっ。かわいいから頑張る！」

「ひとり遊びがお上手。すべてカメラ目線なの最高！ かわいすぎる〜」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）