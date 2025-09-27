ライダーカップは欧州が米国にリード 世界ランク1位のシェフラーは2連敗
＜ライダーカップ 初日◇26日◇ベスページ・ブラックC（ニューヨーク州）◇7352ヤード・パー70＞欧米国選抜と欧州選抜が対戦する「ライダーカップ」が開幕した。ニューヨークを舞台に行われる戦いは初日、全8マッチが行われ、欧州が5勝2敗1分で米国を圧倒。勝ち＝1pt、引き分け＝0.5pt、負け＝0ptのポイント方式で、5.5ptを獲得した欧州チームは、2.5ptだった米国にリードを奪った。
【写真】夫人たちの自撮りが美しすぎる
午前に行われたフォアサム（2人が1つのボールを交互に打つ方式）では欧州が3勝。ルドビグ・オーバーグ（スウェーデン）＆マシュー・フィッツパトリック（イングランド）組は世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー＆ラッセル・ヘンリー組を5＆3で破った。唯一、フォアサムで米国が勝利したのはザンダー・シャウフェレ＆パトリック・キャントレーのペア。ロバート・マッキンタイア（スコットランド）＆ビクトル・ホブラン（ノルウェー）組を相手にリードし続け、2UPで勝った。午後はフォアボール（2人がそれぞれプレーし良い方のスコアを採用）で4マッチが行われた。キャメロン・ヤング＆ジャスティン・トーマス組がオーバーグ＆ラスムス・ホイガード（デンマーク）組を相手に6＆5と圧勝するも、シェフラー組が負けるなど、結果は1勝2敗1分。この方式も欧州チームが点差を広げた。2日目も同じ方式で全8マッチが行われ、最終日のシングルス戦は12マッチが行われる。
