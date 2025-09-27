◇ナ・リーグ ドジャース―マリナーズ（2025年9月26日 シアトル）

ドジャースは26日（日本時間27日）、敵地でのマリナーズ戦の先発メンバーを発表。フィリーズのカイル・シュワバー外野手（32）と本塁打王争いを繰り広げる大谷翔平投手（31）は「1番・DH」で先発出場する。

前日にナ・リーグ西地区4連覇を決めたチームは、ベッツ、フリーマン、マンシーが先発メンバーから外れた。今季球団新記録の60本塁打を放ち、ヤンキース・ジャッジが2022年に樹立したア・リーグ記録の62本塁打を狙うマリナーズのローリーは「2番・捕手」で先発メンバーに名を連ねた。

試合前に取材に応じたデーブ・ロバーツ監督は、大谷の今後の起用法について言及。チームは地区優勝を決めたものの、3年連続本塁打王の個人タイトルがかかる大谷が今カードで休養する可能性について「（本人に）聞いたよ。彼は『決めるのは監督だ』と言った。どうするかはまだ決めてはいない」とポストシーズンを見据えて休養させる可能性も示唆した。

レギュラーシーズン最終カードとなるマリナーズ戦で大谷が救援登板する可能性については「ない。それは選択肢に入ってない」と否定。外野出場についても「今はオプションじゃない。ポストシーズンではマウンドに立つ機会がある」とこちらも否定した。

また、24日のダイヤモンドバックス戦で初めて救援登板した佐々木朗希についても言及。「彼は今日投げられる。今日の試合のどこかで投げる可能性がある」と明かした。

大谷は前日に4試合ぶりの一発となる自己最多タイ54号2ランを放ち、2年連続3度目となるシーズン100打点に到達。ナ・リーグ本塁打王争いはフィリーズ・シュワバーが前日24日のマーリンズ戦で55、56号と2発を放って大谷に3本差を付けたが、この一発で2本差に迫った。レギュラーシーズンはこの日を含めて残り3試合。2022年以来3年ぶりの本塁打王を狙うシュワバーと、2001〜03年のアレックス・ロドリゲス（レンジャーズ）以来22年ぶりの3年連続本塁打王を狙う大谷とのデッドヒートは最後まで目が離せない展開となっている。

ローリーは残り3試合でジャッジのリーグ記録まであと2本。本塁打記録がかかる両スラッガーがレギュラーシーズン最終カードでどこまで本塁打を積み上げられるかに注目が集まる。