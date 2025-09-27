小川菜摘 （C）ORICON NewS inc.

　タレントの小川菜摘（62）が26日、自身のインスタグラムを更新。オーダーメイドで作った愛犬デザインのオリジナルグッズを披露した。

【写真】「超かわいい」小川菜摘の愛犬がデザインされたオーダーメイドグッズ

　小川の愛犬は、ミニチュアダックスとマルチーズのミックス犬・リボちゃんと、ティーカッププードルのトコちゃん、8月に新たに家族として迎えたチワワとダックスフントのミックス犬・チョアくんの3匹。

　投稿では「愛犬を溺愛し過ぎて作っちゃいました、笑笑」とつづり、愛犬3匹がデザインされたオリジナルの「パジャマパンツ」と「がま口ポーチ」を披露した。小川は「愛犬の写真でこーんな可愛いグッズを作ってくれる所があるんですね」とハートの絵文字を添えてうれしそうにつづっている。

　この投稿には「超かわいいです」「羨ましいです!!」「おしゃれだと思います」などのコメントが寄せられている。