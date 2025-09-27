柄本明、人生の最期に会いたい人を明かす「僕の場合は…」
東海テレビ・フジテレビ系ドラマ『介護スナックベルサイユ』(10月11日スタート 毎週土曜23:40 〜24:35)第2話にゲスト出演する柄本明のコメントが公開された。
『介護スナックベルサイユ』場面カット (C)東海テレビ
○土木工事会社の社長役
柄本明が演じるのは、一代で土木工事会社を築き上げた剛腕社長・本多伸夫。また、第2話には柄本のほか、佐々木春香、かとうかず子、弓削智久らも出演する。
○柄本明 コメント
介護スナックなんて、ちょっとヘンな感じだよね。興味なくはないけれど、僕は行かないんじゃないかな。どこか一人になるところに行くことが多いから(笑)。最期に会いたい人に会うー、人間って欲の塊だから、会いたいと思っても会えない方が多そうだなぁ。僕の場合は、最期に会うなら家族だね。
【編集部MEMO】
『介護スナックベルサイユ』は、今年3月に特別企画として2回にわたって放送され(※)、多くの反響を呼んだことから連続ドラマ化が決定した。(※2025年3月22日・29日放送。 主演・尾碕真花 出演 宮崎美子ほか)。店はどこにでもあるスナックのようにみえるが、介護士資格をもつスタッフが常駐するなど立派な介護現場だ。訪れる客の大半が要介護認定を受けているため、点滴をうったり、血圧を測ったり、リハビリをする客もいる。ビールは誤嚥を防ぐため、とろみ剤を混ぜて提供することもある。中でも注目は、上杉まりえ(宮崎美子)が、仕入れから担当している特製ワイン『ＳＥＥ ＹＯＵ ＩＮＭＹ ＤＲＥＡＭＳ』だ。飲めるのは生涯でたった一度、それもお一人さま一杯だけ。飲めば、会いたい人に会える“魔法のワイン”で、訪れる客を“人生最期の夢”へと誘っていく。夢を堪能した後には、それを象徴する料理が振る舞われ…。これが、道先案内のフルコースだ。
『介護スナックベルサイユ』場面カット (C)東海テレビ
