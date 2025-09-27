納言・薄幸、人気男性芸能人が実家で父と宅飲み 顔出し2ショットに「馴染み過ぎてすごい」「親子で顔そっくり」と驚きの声
【モデルプレス＝2025/09/27】お笑いコンビ・納言の薄幸が24日、自身のX（旧Twitter）を更新。男性芸能人が実家に来て父親と宅飲みしたことを明かした。
【写真】納言・薄幸の実家に長時間滞在する男性芸能人
幸は「久しぶりに帰省しててたかしさんから昨日飲める？って連絡来たから今実家なんです！って返信したら、実家に来たんだけど。実家なんで無理ですって意味だと思わなかったみたい。ちなみに今も、まだ居る」と実家に遊びに来たお笑いコンビ・トレンディエンジェルのたかしと父親の顔出し2ショットを公開した。
たかしとは幸の父親は手料理をつまみに宅飲みしでおり、仲睦まじい姿を見せている。また、幸の実家の壁にはテレビ朝日系「ロンドンハーツ」（毎週火曜よる11時15分〜）の人気企画「奇跡の1枚」で撮影されたカレンダーが飾られていた。
この投稿には「親子で顔そっくり」「後ろのカレンダーにほっこり」「幼馴染みたい」「まるで家族の一員のよう」「たかしさんが馴染み過ぎてすごい」「コミュ力の塊」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】納言・薄幸の実家に長時間滞在する男性芸能人
◆薄幸、実家で父親と宅飲み満喫中のトレエンたかしを公開
幸は「久しぶりに帰省しててたかしさんから昨日飲める？って連絡来たから今実家なんです！って返信したら、実家に来たんだけど。実家なんで無理ですって意味だと思わなかったみたい。ちなみに今も、まだ居る」と実家に遊びに来たお笑いコンビ・トレンディエンジェルのたかしと父親の顔出し2ショットを公開した。
◆薄幸の投稿に反響
この投稿には「親子で顔そっくり」「後ろのカレンダーにほっこり」「幼馴染みたい」「まるで家族の一員のよう」「たかしさんが馴染み過ぎてすごい」「コミュ力の塊」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】