¼¼Æâ³°¤Î´¨ÃÈº¹¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤ÎÃë¿©¤Ë¡Ö²¹³è¼ûÍ×¡×¡¡¹â¤Þ¤ë¡É»Ý¿É¡ÉÃæ²Ú¤Þ¤ó¤Î¥Ë¡¼¥º¡¢º£Ç¯¤ÏÈÎÇä»þ´ü¤òÁá¤á¤ÆÂÐ±þ
¡¡¤Þ¤À¤Þ¤À½ë¤µ¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢¼¼Æâ¤ÏÎäË¼¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤Æ´¨¤¤¡Ä¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ËÎ©¤Á´ó¤ëºÝ¡¢¥ì¥¸²£¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Ãæ²Ú¤Þ¤ó¥Ö¡¼¥¹¤ËÌÜ¤¬¤¤¤¯¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£Ãæ²Ú¤Þ¤ó¤Ï¡¢ÎãÇ¯8·î¸åÈ¾¤«¤é³Æ½ê¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ç¤ÏÂ¾¼Ò¤è¤êÁá¤¤8·î19Æü¤è¤êÅ¸³«¤ò³«»Ï¡£Ãæ¤Ç¤â¡Ø»Ý¿É¥Á¡¼¥º¥¿¥Ã¥«¥ë¥Ó¤Þ¤ó¡Ù¤¬²Æ¾ì¤Î¡Ö²¹³è¼ûÍ×¡×¤È¡È»Ý¿É¡ß´Ú¹ñ¥È¥ì¥ó¥É¡É¤È¤¤¤¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤ª¤µ¤¨¡¢²áµîÆ±»þ´ü¤ËÈÎÇä¤·¤¿¿·Ì£¤ÎÃæ²Ú¤Þ¤ó¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÇä¾å¤¬Ìó130%¤Ë¿Ä¹¡£Â³¤¯9·î¤Î¹õÆÚ¤Þ¤ó¥«¥ì¡¼¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¹¹¤ËÇä¾å¤Ï¿Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Åß¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿Ãæ²Ú¤Þ¤ó¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ²Æ¾ì¤Î»þ´ü¤â³è¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Æ±¼Ò¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û22¼ï¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡Ä¡ª¡Ö¶Ë»Ý¹õÆÚ¤Þ¤ó¥«¥ì¡¼¡×Ãæ¿´¤Î¥³¥¯¿¼¤¤¥«¥ì¡¼¥½¡¼¥¹¡Ä¼ÂÊª¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸
¢£¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î²¹³è¼ûÍ×¤Ë²Æ¥Ð¥ÆÂÐºö¡Ä¡Ö¥¿¥¤¥Ñ¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ëµ¨ÀáÌä¤ï¤º¤ËÃæ²Ú¤Þ¤ó¤òÁª¤ÖÊý¤¬¤¤¤ë¡×
¡½¡½8·î19Æü¤ËÃæ²Ú¤Þ¤ó¤Î¿·Ì£¤òÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©
¡Ö¤ªËß¤¬ÌÀ¤±¤ë¤ÈÎãÇ¯¡¢½©¤Îµ¤ÇÛ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë»þ´ü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»Ô¾ì¤Ç¤â²Æ¤Î¾¦ÉÊ¤«¤é½©¤Î¾¦ÉÊ¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤â½©¤ÎÌ£³Ð¡¦µ¤Ê¬¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë·Á¤Ç½©Åß¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¯¡¢¼ûÍ×¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯Ãæ²Ú¤Þ¤ó¤òÅ¸³«³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥Ç¡¼¥¿¥é¥Ü¤Î¤ªµÒÍÍ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤«¤é¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î²¹³è¼ûÍ×¤ä²Æ¥Ð¥ÆÂÐºö¥Ë¡¼¥º¡¢¤Þ¤¿¡¢µ¨ÀáÌä¤ï¤º¤Ë¥¿¥¤¥Ñ¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤ËÃæ²Ú¤Þ¤ó¤òÁª¤ÖÊý¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê²Æ¤ÎÃæ²Ú¤Þ¤ó¥Ë¡¼¥º¤Ë¤â±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡¡FFÉô ¥«¥Õ¥§¡¦¥¹¥Á¡¼¥Þ¡¼¥°¥ë¡¼¥× ÆüÌî ²Æ´î¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡½¡½º£Ç¯¤ÏÂ¾¼Ò¤è¤ê¤âÁá¤¤ÃÊ³¬¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ²Ú¤Þ¤ó¡áÅß¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢È¯Çä¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ö¼Â¤Ï¤¢¤Þ¤êÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ç¤Ï20Ç¯¶á¤¯Á°¤«¤é¡¢¤ªËßÁ°¸å¤Ë¤ÏÃæ²Ú¤Þ¤ó¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÄê¤Î¼ÂÀÓ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î»þ´ü¤«¤é¤ÎÅ¸³«³«»Ï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¥ì¥¸²£¤Ë¤¢¤ë¡¢Ãæ²Ú¤Þ¤ó¤ò²¹¤á¤ëµ¡´ï¤Ï¾ï¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÖÅ¸³«´ü´Ö¤Ï¸ÄÅ¹¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢µ¤²¹¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Èµ¡´ï¤òÊÒÉÕ¤±¤ë¤ªÅ¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªËßÌÀ¤±¤Î8·îÂè3½µÌÜ¤«¤éºÆ¤Óµ¡´ï¤ò½Ð¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤²¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¢£ËÜ³ÊÅª¤Ê´Ú¹ñÎÁÍý¤Î»Ý¿É´¶¡¢¿¤Ó¤ë¥Á¡¼¥º¤ÇSNS¥È¥ì¥ó¥É¤ò¤È¤é¤¨¤¿
¡½¡½¤Ê¤¼ÌÔ½ë¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÃæ²Ú¤Þ¤ó¤¬Çä¤ì¤ë¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¿ôÃÍ¼ÂÀÓ¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÎäË¼¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥ª¥Õ¥£¥¹Î©ÃÏ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÎÊý¤¬Ãæ²Ú¤Þ¤ó¤¬Çä¤ì¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢¡É²¹³è¼ûÍ×¡É¤¬¸«¤Æ¤È¤ì¤Þ¤¹¡£µ¤²¹¤¬¹â¤¤Ãæ¤Ç¤âËèÇ¯°ìÄê¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ë¡¼¥º¤Ï¤¢¤ë¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¡È»Ý¿É¡É¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿Ãæ²Ú¤Þ¤ó¤Çº£Ç¯¤Î¿·Ì£¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£²Æ¤Ë¿É¤¤Ì£ÉÕ¤±¤ÎÃæ²Ú¤Þ¤ó¤ò½Ð¤·¤¿°Õ¿Þ¤Ï¡©
¡Ö»Ô¾ì¥Ç¡¼¥¿¤Ç²Æ¤Î»þ´ü¤Ë¿É¤¤¤â¤Î¤Ø¤Î¥Ë¡¼¥º¤¬¹â¤Þ¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£Ç¯È¯Çä¤·¤¿¡Ø»Ý¿É¥Á¡¼¥º¥¿¥Ã¥«¥ë¥Ó¤Þ¤ó¡Ù¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ºÇ¶á¤Î´Ú¹ñÎÁÍý¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÁªÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢1Ëü¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¤ªµÒÍÍ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¡¢µ¨Àá¤´¤È¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤Ãæ²Ú¤Þ¤ó¤òÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ø¥¿¥Ã¥«¥ë¥Ó¤Þ¤ó¡Ù¤Ï²Æ¤ÎÉ¼¿ô¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤âÍýÍ³¤Ç¤¹¡×
¡½¡½»Ý¿É¥Á¡¼¥º¥¿¥Ã¥«¥ë¥Ó¤Þ¤ó¤Î¤³¤À¤ï¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÖÂç¤¤¯3¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1¤ÄÌÜ¤Ï¿¤Ó¤ë¥Á¡¼¥º¤ÎÆÃÄ§¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¥Á¡¼¥º¤ÎÇÛ¹ç¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡£2¤ÄÌÜ¤ÏÂç¤¤á¥«¥Ã¥È¤Î·ÜÆù¤ò¤¤¤ì¡¢¿©´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë»ÅÎ©¤Æ¡£3¤ÄÌÜ¤ÏÆó¼ï¤ÎÅâ¿É»Ò¤È¤½¤ÎÂ¾3¼ï¤Î¹á¿ÉÎÁ¤ò»È¤Ã¤¿ËÜ³ÊÅª¤Ê´Ú¹ñÎÁÍý¤Î»Ý¿É´¶¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¤µ¤é¤Ë¸½ºß¤ÏÂè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢22¼ï¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¬Æþ¤Ã¤¿¡Ö¶Ë»Ý¹õÆÚ¤Þ¤ó¥«¥ì¡¼¡×¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¡È»Ý¿É¡É¥·¥ê¡¼¥º¤¬Â³¤±¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡Ö²Æ¤Î¡È¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤Ê¤â¤Î¤Î¥Ë¡¼¥º¡É¤È¤ªµÒÍÍ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Î·ë²Ì¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¡¢Ì£¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£22¼ïÎà¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¶¯¤¤¿É¤µ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿É¤µ¤Ï¾¯¤·´¶¤¸¤ëÄøÅÙ¡£½¾Íè¤Î¡Ö¶Ë»Ý¹õÆÚ¤Þ¤ó¡×Æ±ÍÍ¤Ë¹ñ»º¹õÆÚ¤È¶Ì¤Í¤®¤ò100¡ó»ÈÍÑ¤·¡¢¤â¤Ã¤Á¤êÀ¸ÃÏ¤ÎÃæ¤Ë¡È»³Ü¥¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë22¼ïÎà¤Î¹á¿ÉÎÁ¡É¤òÇÛ¹ç¤·¤¿²¤É÷¥«¥ì¡¼¥½¡¼¥¹¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£¹õÆÚÉôÊ¬¤ÏÆù¤Î»ÝÌ£¤ò°ú¤Î©¤¿¤»¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÇÛ¹ç¤Î¥«¥ì¡¼¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£Ã±¤Ê¤ë·Ú¿©¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¥ó¤ä¤ª¤à¤¹¤Ó¤Î¤è¤¦¤Ê¿©»ö¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ
¡½¡½1Æü¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Ãæ²Ú¤Þ¤ó¤¬ºÇ¤âÇä¤ì¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö°ìÈÖ¤Î¥Ô¡¼¥¯¤ÏÃë¤Î12»þÂæ¤Ç¤¹¡£¸áÁ°Ãæ¤º¤Ã¤È¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÇÎäË¼¤Î¤â¤È¤ÇÂÎ¤¬Îä¤¨ÀÚ¤Ã¤¿Ãæ¡¢µÙ·Æ»þ´Ö¤ËÃæ²Ú¤Þ¤ó¤òÇã¤Ã¤Æ²¹¤Þ¤ë¤ªµÒÍÍ¤¬Â¿¤¤¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½Ãæ²Ú¤Þ¤ó¤òÇã¤¦¼ç¤ÊÇ¯ÂåÁØ¤Ï²¿ºÐ¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÖÄêÈÖ¾¦ÉÊ(Æù¤Þ¤ó¡¢¥Ô¥¶¤Þ¤ó¡¢¹õÆÚ¤Þ¤ó)¤Ï40¡Á50Âå¤ÎÃË½÷¤¬¼ç¤Ê¹ØÇãÁØ¤Ç¤¹¡£´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤Ç°Û¤Ê¤ëÌ£ÉÕ¤±¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤ÎÊý¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤ËÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¾¦ÉÊÅ¸³«¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¼¡¼´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤¬ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¤È¤Æ¤â¿Íµ¤¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿¹±ÊÀ½²Û¤µ¤ó´Æ½¤¤Î¡Ö¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¤Þ¤ó¡×¤ä¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼´Æ½¤¤Î¡Ö¥Á¥ê¥É¥Ã¥°¤Þ¤ó¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ²Ú¤Þ¤ó¼«ÂÎ¤ÎÉý¤â¤À¤¤¤Ö¹¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½º£¸å¤ÎÃæ²Ú¤Þ¤ó¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦¤ª¹Í¤¨¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÖÀÎ¤«¤é¤ÎÊÑ²½¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ²Ú¤Þ¤ó¤¬Ã±¤Ê¤ë·Ú¿©¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¥ó¤ä¤ª¤à¤¹¤Ó¤Î¤è¤¦¤Ë¿©»ö¤È¤·¤Æ¤Î¥Ë¡¼¥º¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÓÏ¹¥¤ÎÊÑ²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿·¾¦ÉÊ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾ï¤Ë¡ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë1ÉÊ¡É¤òÅ¸³«¤¹¤ë°Õ¼±¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¥³¥é¥Ü´Æ½¤Àè¤äº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Ä©ÀïÅª¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤êÂ¿ÍÍ¤ÊÇ¯Âå¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÁª¤Ù¤ë³Ú¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤ÎÃæ²Ú¤Þ¤ó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
