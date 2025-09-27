症状なしで肝硬変や肝臓がんに… 「沈黙の臓器」肝炎の見つけ方を医師解説

肝臓は、病気が進行するまで症状が表れにくく、「沈黙の臓器」として知られています。気づかずに放置すると、肝硬変や肝臓がんといった重篤な病気に発展する恐れもあります。本記事では、肝炎の発症に気づくためのポイントについて、日本肝臓学会肝臓専門医の行徳先生に伺いました。

監修医師：

行徳 芳則（ぎょうとく内科・内視鏡クリニック）

獨協医科大学医学部卒業。その後、獨協医科大学埼玉医療センター、東埼玉総合病院、春日部厚生病院などで経験を積む。2024年、東京都台東区の「ぎょうとく内科・内視鏡クリニック」の院長に就任。医学博士。日本内科学会専門医、日本消化器病学会専門医、日本消化器内視鏡学会専門医、日本肝臓学会専門医ほか。

編集部

肝臓は「沈黙の臓器」とも言われますが、肝炎の発症に気づくためのポイントはありますか？

行徳先生

重篤化した状況としては、肌が黄色くなる「黄疸（おうだん）」、全身のむくみ、腹水などが考えられます。しかし、早期に発見するためには、やはり超音波の検査や定期的な血液検査が必要です。

編集部

肝炎になっていることに気づかず放置すると危険な理由を教えてください。

行徳先生

病気が進行するまで症状が出てこないので、知らない間に慢性肝炎、あるいは肝硬変へ進んでくると発がんのリスクが高くなります。肝硬変や肝臓がんになってから、突然肝臓の病気に気づくというケースも珍しくありません。

編集部

肝炎を発症しやすい人の特徴はありますか？

行徳先生

慢性肝炎や肝硬変になりやすい原因としては、ウイルス性の肝炎としてB型肝炎やC型肝炎の方が挙げられます。また、自己免疫性肝炎や原発性胆汁性胆管炎と呼ばれる自己免疫疾患、さらに、先述したアルコール性の肝炎や非アルコール性のNASHのような状態にある方ですね。そのような方は、こまめなフォローが必要です。

