【ギャグ漫画】スーパーで試食をしたい元気な少年!?試食を断られてしまう意外な理由に驚愕【著者に聞いた】
【漫画を読む】スーパーで試食をしたい少年だが…!?
学生時代から漫画を描いているのぞみわたる(@nozomiwataru)さんは、SNSやブログを中心に漫画を公開している。現在も定期的に投稿されている『のぞみわたるのギャグ漫画』はシンプルな描写だが、どこかくすっと笑えて読み続けたくなる作品だ。今回は4コマ漫画を2作紹介するとともに、作者に本作を描いたきっかけについても伺った。
■試食を断られる少年!?
――本作を描こうと思われた理由をお聞かせください。
最近、特に新型コロナが流行してからというものスーパーなどで試食コーナーを見る機会がめっきり少なくなってしまいました。私個人としても幼い頃からあるこのよき風習がなくなってしまうのはとても悲しいという想いから、試食文化の素晴らしさを啓蒙するために描きました(嘘)。
■竜宮城に行けない浦島太郎
浦島太郎に助けてもらって「このご恩は一生忘れません」などと感謝するカメ。すぐに去って行こうとしたので、「行っちゃうの!?」と言って浦島はカメを引き留める。そして「なんかその…竜宮城に連れてってくれるパターンかなっと思って…」と自らアピールする。すると「自分リクガメなので、泳ぐのはちょっと…」と竜宮城行きを断られてしまう。
今回は『のぞみわたるのギャグ漫画』の2作品を紹介した。日頃ストレスを抱えている人も、ギャグ漫画を読んでそのストレスを吹き飛ばそう！近頃あまり笑えてないと思う方は、この機会にぜひ1度読んでみて。
取材協力：のぞみわたる(@nozomiwataru)
