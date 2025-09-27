Photo: ギズモード・ジャパン編集部

幕張メッセで現在開催中の「東京ゲームショウ2025」。発表を見たり、新作を体験したり、知らないゲームに出会ったりと、ゲームのいろんな側面を楽しめる総合イベントですが、今回特にテンションがあがったのが物販ブース。

Torch Torch｜ゲーム内のアクセをリアルに再現

まずこちらは、Torch Torchのブース。販売されていたのは、FROM SOFTWAREの人気ゲーム『Dark Souls』や『ELDEN RING』、『Bloodborne』といったゲーム内に登場する装備品を、雰囲気そのままに実際に着用できるアクセサリーにしたもの。

質感や汚しの具合がゲームからそのまま取り出した本物っぽくて、飾っておくだけでも最高ですよね。

続けてこちらはSOMSOCのブース。さまざまなゲームやアニメのグッズが並ぶ中、特によかったのが『Cyberpunk:2077』とそのアニメ版『Cyberpunk:Edgerunners』がテーマのアパレル。

こちらはゲーム／アニメ内のものを完全再現というわけではなく、作品の雰囲気を取り入れつつ独自にアレンジしたものなのですが、とにかくカッコいい。

Insert Coin｜英国のゲーム系アパレルも

Photo: ギズモード・ジャパン編集部 アニメ『Cyberpunk:Edgerunners』の主人公デイビッドが着用するジャケットを再現したもの

また、イギリスのゲーム系アパレルブランドのInsert Coinのブースもありました。

Photo: ギズモード・ジャパン編集部 アニメ『Cyberpunk:Edgerunners』のラグ

Photo: ギズモード・ジャパン編集部 『Fallout』シリーズに登場する清涼飲料水「ヌカ・コーラ」のクッションカバー

ちょうど筆者がイギリスから個人輸入で買ったものがたくさん並んでましたが、ゲーマー的にグッとくるアイテムばかりのブランドなので、気軽に買えるようになるのは嬉しいところですね。

Kojima Productions｜クリエイター小島監督の物販は垂涎もの！

Photo: ギズモード・ジャパン編集部 ルーデンスのソフビやBE@RBRICK

さらに、新作ゲームを発表したばかりのKojima Productionsもゲームではなく物販のみのブースを展開。

Photo: ギズモード・ジャパン編集部

映画好きで知られる小島監督らしい、映画会社のA24とのコラボTなど素敵なアイテムが揃っていました。

他にもたくさんのブースでグッズの物販が行なわれていますので、ゲーム関連グッズを買いに行くのをメインにTGSに行ってみてもきっと楽しいはず！

