わんわんボクシング界に新星？強烈な「右フック」を繰り出すワンコ

わんわんボクシング界に新星誕生の予感。Xでその才能の片鱗を見せたのは、生後4か月のミニチュアシュナウザー・セブンくんです。

投稿に添えられているのは、セブンくんがカメラに向かって強烈な右フックを披露するようす。そのあまりの鋭さに、もはやカメラが追いつけていません。

……と、ここでネタバラシ。飼い主さんによると、この瞬間はセブンくんがベッドに上がろうとピョンピョン飛び跳ねていたときのもの。まだジャンプ力が足りず自力では上がれないため、「抱っこして！」と全力でアピールしていたところを撮影した写真だそうです。

ところが偶然のブレと躍動感が重なり、まるで漫画のような「右フック」に。見る人の笑いを誘う一枚となりました。

セブンくんは好奇心旺盛で食欲も底なし。毎日のように「ごはんまだ？」とアピールするほか、予想外の行動で家族を楽しませているそうで、飼い主さんも今回の写真には「思わず大笑いしてしまいました」と振り返ります。

投稿は大きな反響を呼び、ボクサーさながらの一撃に「破壊力抜群」「カメラ壊れそう」といったコメントが寄せられました。とはいえ、当のセブンくんはバズっていることなど知る由もなく、インタビュー中も「仰向けでスヤスヤお昼寝していました」と飼い主さん。

子犬ならではの無邪気なアピールが、思わぬ必殺技に見えてしまった今回の一枚。今は偶然のパンチですが、完全習得の暁には、わんわんボクシングの新チャンピオンが誕生する……かもしれません。

＜記事化協力＞

セブン@シュナウザーさん（@seven__schna）

（山口弘剛）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025092701.html