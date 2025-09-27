週7で穿き倒したい！【ユニクロ】大人におすすめ♡「楽ちんパンツ」

パンツの窮屈感が苦手……。そんなミドル世代におすすめしたいのは、ウエストゴムで楽に穿けそうな【ユニクロ】のパンツ。上品 & きれいめに穿けそうなベロア素材のパンツと、トレンドのスポーティファッションが完成しそうなラインパンツをご紹介。ストレスフリーにおしゃれを楽しめそうなパンツは、毎日のコーデにヘビロテの予感。

大人コーデの相棒にしたい！ テイスト問わず使えるベロアパンツ

【ユニクロ】「ソフトベロアイージーパンツ」\2,990（税込）

上品な光沢感のあるベロア素材が特徴。ウエストゴムで楽に穿けそうなのに、カジュアルすぎずきれいめな雰囲気のパンツは、テイスト問わず着回せそう。ワイドストレートシルエットで、レッグラインをカバーしながらスッキリと穿けそうなのも嬉しいポイントです。

大人がマネしたいきれいめカジュアルコーデ

@higuchi_73さんも「程よい光沢感と柔らかな素材」「好みのシルエットでした」とお気に入りの様子。ストライプ柄のシャツできちんと感をプラスして、きれいめカジュアルコーデが完成。ブラウンとベージュのグラデーション配色で、大人っぽく落ち着いた雰囲気に。秋ムードも一気に高まります。

楽に穿けてトレンド感アップも狙えるラインパンツ

【ユニクロ】「スウェットパンツ」\2,990（税込・セール価格）

細めのサイドラインがさりげないアクセントに。大人も気軽にトレンドのスポーティスタイルに挑戦できそうなのが魅力。ウエストゴムとリラックスシルエット、スウェット素材で、穿き心地も楽ちんそう。「本体は裏毛素材を使用」（公式オンラインストアより）しているとのこと。肌寒くなるこれからの季節に大活躍しそうです。

今すぐマネしたい最旬テイストミックスコーデ

タンクトップにレースキャミをレイヤードしてフェミニンに。スポーティなラインスウェットパンツを合わせれば、最旬テイストミックスコーデが完成。残暑が厳しいけれど、秋らしさも取り入れたい今の時期にぴったりです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@higuchi_73様、@neni.mo様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i