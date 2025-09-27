今週の【上場来高値銘柄】アドテスト、ソニーＧ、ＳＢＧなど116銘柄 今週の【上場来高値銘柄】アドテスト、ソニーＧ、ＳＢＧなど116銘柄



今週の日経平均株価は、米株高や円安でリスク選好の買いが優勢となり、前週末比309円高の4万5354円と5週続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は116社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、国際海底ケーブル共同建設に米メタなど参画するアイ・ピー・エス <4390> [東証Ｐ]、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券が目標株価を5500円→1万2300円に引き上げた三井金属鉱業 <5706> [東証Ｐ]、アンチモン価格急騰で収益予想と配当の大幅増額がサプライズとなった日本精鉱 <5729> [東証Ｓ]、主力半導体株の活況が続いたアドバンテスト <6857> [東証Ｐ]、今期業績・配当予想を引き上げた群馬銀行 <8334> [東証Ｐ]、28万株を上限とする自社株買いを実施するステップ <9795> [東証Ｐ]、米ハイテク株上昇一服ながら信用倍率0.78倍で取組妙味が意識されたソフトバンクグループ <9984> [東証Ｐ]など。また、ソニーグループ <6758> [東証Ｐ]、オリックス <8591> [東証Ｐ]など58社は先週に続き上場来高値を更新した。



※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



◆業種別の上場来高値を更新した銘柄一覧．



● 水産・農林業―――――――― 1銘柄



<1384> ホクリヨウ [東証Ｓ]



● 建設業――――――――――― 6銘柄



<1417> ミライトワン [東証Ｐ]

<1762> 高松グループ [東証Ｐ]

<1801> 大成建 [東証Ｐ]

<1870> 矢作建 [東証Ｐ]

<1941> 中電工 [東証Ｐ]

<1942> 関電工 [東証Ｐ]



● 食料品――――――――――― 3銘柄



<2216> カンロ [東証Ｓ]

<2802> 味の素 [東証Ｐ]

<2914> ＪＴ [東証Ｐ]



● 繊維製品―――――――――― 1銘柄



<3302> 帝繊維 [東証Ｐ]



● 化学―――――――――――― 8銘柄



<4186> 東応化 [東証Ｐ]

<4617> 中国塗 [東証Ｐ]

<4626> 太陽ＨＤ [東証Ｐ]

<4633> サカタＩＮＸ [東証Ｐ]

<4979> ＯＡＴアグリ [東証Ｓ]

<4992> 北興化 [東証Ｓ]

<6988> 日東電 [東証Ｐ]

<7988> ニフコ [東証Ｐ]



● 非鉄金属―――――――――― 5銘柄



<5706> 三井金 [東証Ｐ]

<5729> 日精鉱 [東証Ｓ]

<5802> 住友電 [東証Ｐ]

<5803> フジクラ [東証Ｐ]

<5821> 平河ヒューテ [東証Ｐ]



● 金属製品―――――――――― 3銘柄



<2961> 日本調理機 [東証Ｓ]

<5982> マルゼン [東証Ｓ]

<5991> ニッパツ [東証Ｐ]



● 機械―――――――――――― 5銘柄



<1909> 日本ドライ [東証Ｓ]

<6101> ツガミ [東証Ｐ]

<6267> ゼネラルパ [東証Ｓ]

<6420> ガリレイ [東証Ｐ]

<7013> ＩＨＩ [東証Ｐ]



● 電気機器―――――――――― 8銘柄



<6590> 芝浦 [東証Ｐ]

<6648> かわでん [東証Ｓ]

<6758> ソニーＧ [東証Ｐ]

<6785> 鈴木 [東証Ｐ]

<6814> 古野電 [東証Ｐ]

<6824> 新コスモス [東証Ｓ]

<6857> アドテスト [東証Ｐ]

<6957> 芝浦電子 [東証Ｓ]



● 輸送用機器――――――――― 3銘柄



<6016> ジャパンエン [東証Ｓ]

<7224> 新明和 [東証Ｐ]

<7269> スズキ [東証Ｐ]



● その他製品――――――――― 1銘柄



<7921> 宝＆ＣＯ [東証Ｐ]



● 陸運業――――――――――― 1銘柄



<9037> ハマキョウ [東証Ｐ]



● 倉庫運輸関連―――――――― 2銘柄



<9324> 安田倉 [東証Ｐ]

<9381> エーアイテイ [東証Ｐ]



● 情報・通信業―――――――― 16銘柄



<2359> コア [東証Ｐ]

<3663> セルシス [東証Ｐ]

<3712> 情報企画 [東証Ｓ]

<3817> ＳＲＡＨＤ [東証Ｐ]

<3847> パ・システム [東証Ｓ]

<3924> ランドコンピ [東証Ｐ]

<4323> 日シス技術 [東証Ｐ]

<4390> アイピーエス [東証Ｐ]

<4396> システムサポ [東証Ｐ]

<4491> Ｃマネージ [東証Ｓ]

<4828> ビーエンジ [東証Ｐ]

<4832> ＪＦＥシステ [東証Ｓ]

<5038> ｅＷｅＬＬ [東証Ｇ]

<8157> 都築電 [東証Ｐ]

<9436> 沖縄セルラー [東証Ｓ]

<9984> ＳＢＧ [東証Ｐ]



● 卸売業――――――――――― 18銘柄



<3355> クリヤマＨＤ [東証Ｓ]

<3392> デリカフＨＤ [東証Ｓ]

<3543> コメダ [東証Ｐ]

<7131> のむら産業 [東証Ｓ]

<7438> コンドー [東証Ｐ]

<7456> 松田産業 [東証Ｐ]

<7472> 鳥羽洋行 [東証Ｓ]

<7504> 高速 [東証Ｐ]

<7552> ハピネット [東証Ｐ]

<7607> 進和 [東証Ｐ]

<7698> アイスコ [東証Ｓ]

<8002> 丸紅 [東証Ｐ]

<8015> 豊田通商 [東証Ｐ]

<8037> カメイ [東証Ｐ]

<8081> カナデン [東証Ｐ]

<9869> 加藤産 [東証Ｐ]

<9882> イエロハット [東証Ｐ]

<9906> 藤井産業 [東証Ｓ]



● 小売業――――――――――― 5銘柄



<2734> サーラ [東証Ｐ]

<3184> ＩＣＤＡ [東証Ｓ]

<7419> ノジマ [東証Ｐ]

<8198> ＭＶ東海 [東証Ｓ]

<9267> Ｇｅｎｋｙ [東証Ｐ]



● 銀行業――――――――――― 10銘柄



<5830> いよぎんＨＤ [東証Ｐ]

<5831> しずおかＦＧ [東証Ｐ]

<5832> ちゅうぎんＦ [東証Ｐ]

<7167> めぶきＦＧ [東証Ｐ]

<7173> 東京きらぼし [東証Ｐ]

<7327> 第四北越ＦＧ [東証Ｐ]

<8306> 三菱ＵＦＪ [東証Ｐ]

<8331> 千葉銀 [東証Ｐ]

<8334> 群馬銀 [東証Ｐ]

<8359> 八十二 [東証Ｐ]



● その他金融業―――――――― 5銘柄



<7191> イントラスト [東証Ｓ]

<8425> みずほリース [東証Ｐ]

<8566> リコーリース [東証Ｐ]

<8591> オリックス [東証Ｐ]

<8593> 三菱ＨＣキャ [東証Ｐ]



● 不動産業―――――――――― 7銘柄



<3231> 野村不ＨＤ [東証Ｐ]

<3467> アグレ都市 [東証Ｓ]

<3486> グロバルＬＭ [東証Ｐ]

<8830> 住友不 [東証Ｐ]

<8850> スターツ [東証Ｐ]

<8877> エスリード [東証Ｐ]

<8923> トーセイ [東証Ｐ]



● サービス業――――――――― 8銘柄



<1717> 明豊ファシリ [東証Ｓ]

<4718> 早稲アカ [東証Ｐ]

<6045> レントラクス [東証Ｇ]

<6540> 船場 [東証Ｓ]

<7059> コプロＨＤ [東証Ｐ]

<9556> イントループ [東証Ｇ]

<9619> イチネンＨＤ [東証Ｐ]

<9795> ステップ [東証Ｐ]





株探ニュース

