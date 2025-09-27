“戦闘民族”とまで呼ばれる者が、全力を出して大暴れしたら止められるはずもない。「大和証券Mリーグ2025-26」、9月26日の第2試合では、U-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）が、今シーズンでは初となる9万点オーバーの特大トップを獲得した。アガリは実に9回を数え、放銃はゼロというパーフェクトゲーム。対戦したライバルたちも思わず呆れるほどの強さを見せつけた。

【映像】鈴木優が止まらない！ライバルにとどめを刺した親跳満ツモの瞬間

アガる、とにかくアガる。この試合は鈴木優のアガリをひたすらに見続ける、そんな展開だった。東家からKADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）、赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）、鈴木優、渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）の4選手でスタートすると、東1局から鈴木優はリーチ・發・ドラの5200点を岡田から直撃した。大きかったのは親番、東3局1本場だ。8巡目にカン7索でリーチを打つと、これに岡田が一発で飛び込んだ。この時点ではリーチ・一発のみだったが、暗刻の南が裏ドラに化け、一気に満貫1万2000点（供託3000点、＋300点）の高収入になった。

この時点で4万6000点まで点棒を増やした鈴木優だが、アガリラッシュは止まらない。東場終了時には5万9100点まで伸ばし、この時点で既にトップ濃厚という雰囲気を漂わせた。すると南場でもさらにラッシュ。セーフティリードを持って迎えた親番、南3局1本場ではリーチ・ツモ・タンヤオ・七対子・ドラ2の跳満1万8000点（供託1000点）をアガり、ついに点棒は9万点を突破。今シーズン初の10万点オーバーまではいかなかったが、それでもポイントにして＋111.5という圧勝で、個人としてもシーズン初勝利を飾った。

文句がつけられないほどの快勝だっただけに、試合後にインタビューを受けた鈴木優も「すごく恵まれていて、それをものにできてよかったです」と照れ笑い。10万点が見えた親番については「もうちょっと親番を頑張って、欲張りに行こうと思ったんですが、チーム的にも大きなトップが取れたので、まずはよかったです」と満足していた。

2シーズン前は優勝、昨シーズンは準優勝と抜群の安定感を誇るU-NEXT Pirates。開幕日には仲林圭（協会）が役満・四暗刻をアガったと思えば、今度は鈴木優が9万点オーバーのトップ。チームも2位と好位置につけるのも納得の圧勝劇だった。

【第2試合結果】

1着 U-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）9万1500点／＋111.5

2着 赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）1万300点／▲9.7

3着 渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）6700点／▲33.3

4着 KADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）−8500点／▲68.5

【9月26日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋214.9（8/120）

2位 U-NEXT Pirates ＋167.4（10/120）

3位 TEAM雷電 ＋107.4（8/120）

4位 赤坂ドリブンズ ＋34.2（6/120）

5位 KADOKAWAサクラナイツ ＋12.3（6/120）

6位 BEAST X ＋1.3（8/120）

7位 EARTH JETS ▲78.5（8/120）

8位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ▲84.5（8/120）

9位 渋谷ABEMAS ▲146.3（10/120）

10位 セガサミーフェニックス ▲228.2（8/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

