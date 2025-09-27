ノブコブ徳井、日本のタバコ農家の実態を探る タバコ税の衝撃的な使い道も
ABEMAオリジナル番組『ドーピングトーキング』（毎週土曜 後10：00※全8回）の「#5」が27日に放送される。
【写真】中山功太が見せた恐怖写真に驚きの表情のスタジオ
同番組は「日常では絶対に行くことがない場所」や「絶対に交わらない人」のもとへ向かい、刺激的でスリリングな体験をしてきた芸人たちが、ユーモアを交えつつ珠玉のエピソードトークを披露するトークバラエティ。本番組で披露するエピソードトークは、“ドーピングトーキングのためだけ”に用意した、すべて初おろしのトークとなる。霜降り明星・粗品が、芸人たちの刺激的な体験談に耳を傾ける。
9月27日の放送には、お見送り芸人しんいち、徳井健太（平成ノブシコブシ）、友田オレ、堀内健（ネプチューン）、吉村崇（平成ノブシコブシ）ら5人の参加が決定。
トークテーマはそれぞれ「催眠術セミナーに潜入（お見送り芸人しんいち）」、「日本のタバコ農家の実態（徳井健太/平成ノブシコブシ）」、「香港の魔窟チョンキンマンション（友田オレ）」、「ミニチュアの世界で大暴走（堀内健/ネプチューン）」、「大都会・東京の地下事情（吉村崇/平成ノブシコブシ）」だ。
「都会の地下には薬物を摂取して凶暴化した巨大ワニがいる」―。そんな都市伝説を検証すべく、ノブコブ吉村が下水道の奥深くへ潜入。世界一の機材を持つ日本は、どの国より下水のデータがハッキリと出るという中、果たして日本の下水道に「巨大ワニ」は存在するのか…？
さらに、相方の徳井はメディアでも見ることが少ないタバコ農家に潜入。栽培から収穫、そして製品となるまで2年もかかるという驚きの過程をリポートするほか、タバコ税の衝撃的な使い道も明かす。さらに、友田オレは「悪の巣窟」と呼ばれた香港の魔窟「チョンキンマンション」へ。カレーのスパイスと汗、動物の糞尿が混じった悪臭渦巻くビルの中で彼が見た、危険地帯のリアルな現状とは？
【写真】中山功太が見せた恐怖写真に驚きの表情のスタジオ
同番組は「日常では絶対に行くことがない場所」や「絶対に交わらない人」のもとへ向かい、刺激的でスリリングな体験をしてきた芸人たちが、ユーモアを交えつつ珠玉のエピソードトークを披露するトークバラエティ。本番組で披露するエピソードトークは、“ドーピングトーキングのためだけ”に用意した、すべて初おろしのトークとなる。霜降り明星・粗品が、芸人たちの刺激的な体験談に耳を傾ける。
トークテーマはそれぞれ「催眠術セミナーに潜入（お見送り芸人しんいち）」、「日本のタバコ農家の実態（徳井健太/平成ノブシコブシ）」、「香港の魔窟チョンキンマンション（友田オレ）」、「ミニチュアの世界で大暴走（堀内健/ネプチューン）」、「大都会・東京の地下事情（吉村崇/平成ノブシコブシ）」だ。
「都会の地下には薬物を摂取して凶暴化した巨大ワニがいる」―。そんな都市伝説を検証すべく、ノブコブ吉村が下水道の奥深くへ潜入。世界一の機材を持つ日本は、どの国より下水のデータがハッキリと出るという中、果たして日本の下水道に「巨大ワニ」は存在するのか…？
さらに、相方の徳井はメディアでも見ることが少ないタバコ農家に潜入。栽培から収穫、そして製品となるまで2年もかかるという驚きの過程をリポートするほか、タバコ税の衝撃的な使い道も明かす。さらに、友田オレは「悪の巣窟」と呼ばれた香港の魔窟「チョンキンマンション」へ。カレーのスパイスと汗、動物の糞尿が混じった悪臭渦巻くビルの中で彼が見た、危険地帯のリアルな現状とは？