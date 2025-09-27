¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¥á¥¤¥³¸¶ºÚÇµ²Ú¡ÖËÜÅö¤ËìÔÂô¤Ç¡¢ÊõÊª¤ÎÍÍ¤ÊÆü¡¹¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ó¤Ñ¤ó¥í¥¹¡¢¤¤Æ¤Þ¤¹¡Ä¡×
½÷Í¥¤Î¸¶ºÚÇµ²Ú¡Ê22¡Ë¤¬26Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¤Ö¤ÎËå¡¢¥á¥¤¥³Ìò¤òÌ³¤á¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤ÎºÇ½ª²óÊüÁ÷¤ò¼õ¤±¤Æ»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¸¶¤Ï¡ÖÄ«¥É¥é¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤òµ¤·¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂ¿¿ô¸ø³«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖºÇ½ª²ó¤ò´Ñ¤Ê¤¬¤é¡¢¤â¤¦¤º¡¼¡¼¤Ã¤ÈÄ»È©¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿´î¤Ó¤ò³ú¤ß¤·¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âº·É¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤Âç¹¥¤¤Ê¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¥Á¡¼¥à¤Î³§¤µ¤ó¤È1Ç¯´Ö¤â¤´°ì½ï¤Ç¤¤¿¤³¤È¡¢ËÜÅö¤ËìÔÂô¤Ç¡¢ÊõÊª¤ÎÍÍ¤ÊÆü¡¹¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ó¤Ñ¤ó¥í¥¹¡¢¤¤Æ¤Þ¤¹¡Ä¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òµ¤·¡¢¡ÖÆ±¤¸¤¯¥í¥¹¤Î³§ÍÍ¡¢Íè½µ¤ÎÆÃÊÌÊÔ¤â¤¼¤Ò¡¡¤Û¤¤¤¿¤é¤Í¤Ã¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢29¡Á2Æü¤ËÁ´4²óÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×ÆÃÊÌÊÔ¤Î»ëÄ°¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖºÐ¤ò½Å¤Í¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¡£¼¡¤Ï¼ç±é´üÂÔ¤Ç¤¹¡×¡ÖÆÃÊÌÊÔ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤óºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª¤¹¤Ç¤Ë¤¢¤ó¤Ñ¤ó¥í¥¹¡×¡Ö¥á¥¤¥³¤ËÌþ¤µ¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£