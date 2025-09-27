µð¿Í¡¢½ªÈ×¤Î¹¥µ¡³è¤«¤»¤º1ÅÀº¹¤ÇÇÔÀï¡ÄºØÆ£²í¼ù»á¡Ö¤³¤È¤´¤È¤¯Î¢ÌÜ¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢ÁÀ¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤»ö¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê
¡¡µð¿Í¤Ï26Æü¡¢DeNA¤È¤Î»î¹ç¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ë4¡Ý5¤ÇÇÔÀï¡£5²ó¤ËÀô¸ýÍ§ÂÁ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤È²¬ËÜÏÂ¿¿¤Î2¥é¥ó¤Ç°ì»þ¤ÏÆ±ÅÀ¤È¤¹¤ë¤â¡¢¤½¤Î¸å¾¡¤Á±Û¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤4¡Ý5¤Ç·Þ¤¨¤¿9²ó¤Ë¤Ï¡¢Ìµ»à°ì¡¦ÆóÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ò·Þ¤¨¤ë¤â¡¢ÂåÂÇ¡¦ÁýÅÄÂçµ±¤Îµ¾ÂÇ¼ºÇÔ¤Ê¤É¸åÂ³¤¬Â³¤«¤ºÌµÆÀÅÀ¡£Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Âç»ö¤Ê°ìÀï¤ò1ÅÀº¹¤ÇÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡26ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù¤Ç¤Ï¡¢»î¹ç¸åÈ¾¤Ë¹¥µ¡¤òºî¤ë¤â¡¢ÂÇÀþ¤¬¤«¤ß¹ç¤ï¤º¶ì¤·¤ó¤Àµð¿ÍÂÇÀþ¤ÈºÓÇÛ¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈMC¤ÎÃ«ÈË¸µ¿®»á¤Ï¡Öµð¿Í¤Î¹¶·â¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µð¿Í¤Î°¤Éô´ÆÆÄ¤ÎÃæ¤Ç¥×¥é¥ó¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¥×¥é¥óÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡£¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢²òÀâ¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿ºØÆ£²í¼ù»á¤Ï¡Ö¤³¤È¤´¤È¤¯Î¢ÌÜ¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢ÁÀ¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ä¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯²òÀâ¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿º´Çìµ®¹°»á¤Ï¡Öº£Æü¤Î»î¹ç¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢²¿¤«»Å³Ý¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¤½¤ì¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤¸¤ã¤¢Î¢ÌÜ¤òÁß¤¤¤Æ¤ä¤í¤¦¤«¤È°ã¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤¿¤é°ã¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢°¤¤Êý°¤¤Êý¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Ã«ÈË»á¤Ï¡ÖºÇ¸å9²ó¤ËÁýÅÄ¤ò¥Ð¥ó¥ÈÍ×°ø¤Ç½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¡¢Á÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤Ç¤¤º¡Ä¡£Ìµ»à°ì¡¦ÆóÎÝ¤Ç¥Ð¥ó¥ÈÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¤½¤³¤ÏÀ®¸ù¤¹¤ë¤³¤È¤ËÈà¤Ï²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Í¡×¤È9²ó¤ÎÂåÂÇ¡¦ÁýÅÄÂçµ±¤Îµ¾ÂÇ¼ºÇÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù