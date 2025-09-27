チョコ好き集合ーーーッッ！！（歓喜）【ミスド】ポップな表情が超キュート♡「新作ドーナツ」

人気チョコ菓子「ブラックサンダー」と【ミスタードーナツ】が再びコラボしました！ 見た目も味もパンチのある3種に加え、ハロウィン仕様のポン・デ・リングも同時に登場。ザクザク感やビターなチョコの風味、遊び心あるビジュアルで、秋のドーナツ時間を盛り上げてくれそう。今回は、筆者も思わず実食した、全4種を一挙にご紹介します。

ザクザク & 濃厚な食べごたえ「ブラックサンダーチョコレート」

チョコレートドーナツにチョコレートコーティングを重ね、表面にはザクザク食感のビスケットとほろ苦いココアクッキーをたっぷりトッピング！ サクサクのゴールデンパフもプラスされ、チョコのコクと食感の相性が抜群。濃厚ながらも飽きずに楽しめる、秋のコーヒータイムにもぴったりな一品です。

オールドファッション生地に、ビターチョコとストロベリーチョコの2種をコーティング。そこにザクザク食感のビスケットとココアクッキーもオン！ ストロベリーチョコの爽やかな酸味がアクセントとなり、濃厚なチョコとのバランスがとれた味わいに◎ どっしり系のドーナツが好きな人におすすめしたい、満足度の高い仕上がりです。

ふわふわ × ザクザクの食感が楽しい「ブラックサンダー & エンゼル」

今回筆者が1番おすすめするのが、こちらの「ブラックサンダー & エンゼル」です。ふんわり柔らかいエンゼル生地に、ホワイトチョコとホイップクリーム、チョココーティングを重ねて、仕上げにビスケットとココアクッキーを豪快にトッピング。ふわふわとザクザクの食感の対比が楽しく、クリーミーさとほろ苦さのバランスも絶妙で、沼落ち必至です！

遊び心たっぷりの見た目に注目「ポン・デ・チョコデビル」

ブラックサンダーとは別ラインで登場した、ハロウィン限定「ポン・デ・チョコデビル」も見逃せません。もちもちのポン・デ・生地にチョコをコーティングし、カラフルなチョコスプレーでおめかし。ハロウィン仕様の全11種類の表情デザインから、お気に入りを探す楽しさも◎ お子さまにも人気が出そうな、キュートなドーナツです。

