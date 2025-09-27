ヴィクトリア・ベッカムが実母＆デヴィッド母にスーツを誂える
ヴィクトリア・ベッカムがインスタグラム・ストーリーズを更新し、母ジャッキーと、夫デヴィッドの母サンドラとともに、スーツのフィッティングをする写真を公開した。
【写真】鏡に向かってポーズをとるヴィクトリアたち
ヴィクトリアは現地時間9月24日の投稿で、自身のブランドVICTORIA BECKHAMのロンドンの旗艦店で、タキシードスーツを着た（義）母娘3人の写真を公開。「ママたちとフィッティング！！ パパからもお墨付きをもらいました」と綴った。
実母のジャッキーは白いタキシードスーツと水色のインナー、義母サンドラは、黒いタキシードスーツに金色のインナーを合わせた姿。ヴィクトリア自身は襟元の詰まった黒いスーツを纏い、片手をポケットに入れてスマートフォンを構えてポーズを取った。背後には、ピンクのシャツを着た父アンソニーの姿も写る。
2008年にVICTORIA BECKHAMを立ち上げたヴィクトリアは、ニューヨークとロンドンを経て、2022年からパリ・ファッション・ウィークでコレクションを発表。現在も、9月末から開催されるファッション・ウィークに向けて準備をしているものとみられる。毎回ショーには、夫デヴィッドをはじめ、家族が一丸となって応援に駆け付けることでも注目を集めるが、確執が伝えられる長男ブルックリンは妻ニコラ・ペルツの実家にべったりだと伝えられる。つい先日もイベントで、父デヴィッドがオーナーを務めるインテル・マイアミの試合が控えていることは無視し、妻ニコラへの感謝をアピール。ヴィクトリアのショーに現れることは期待できなさそうだ。
引用：「Victoria Beckham」インスタグラム（＠victoriabeckham）
