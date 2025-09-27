元ＨＫＴ４８でタレントの村重杏奈がノースリーブ姿と共に夏の天敵について愚痴をこぼした。

27日までに更新した自身のインスタグラムに、「退勤！お疲れ様！」とつづり、「夏終わり！夕方！イライラする事が一つある！ 蚊へ、お前です。おい！肌ぼこぼこなんですけど！！富士山みたいなの何個もある！こんなに沢山人間いるのに！なぜ！！！村重ばかり狙う！！今日は顔に２つぼことぼこが。発狂！血眼になって追いかけ回した。 という今日のイライラです。うざすぎてラーメン食べました（絶対関係ない）あとムヒ神。ムヒ好き。」と愚痴をこぼした。最後に、「私服のブランドこれ ｔｏｐｓ． ＠ｅｍｍｉ．ｊｐ ｄｅｎｉｍ． ＠ｌｉｔｔｌｅｓｕｚｉｅ＿ｏｆｆｉｃｉａｌ ｓｈｏｅｓ． ＠ｋｕｒｕｎ＿ｏｆｆｉｃｉａｌ」と自身のコーデを紹介し、お団子ヘアーにノースリーブを合わせてポーズする姿を披露した。

この投稿に、「退勤お疲れ様です️いつでも富士山見られていい…良くないか」「めっちゃおもろい最高」「相変わらずスタイルが抜群」などのコメントが寄せられている。