「＝LOVE」のみりにゃこと大谷映美里（27）が27日までに自身のインスタグラムを更新。人気タレントとの2ショットに反響が寄せられている。

大谷は「クマタンに会えた〜〜 今日は若槻千夏さんのブランド、WCJの展示会に行かせていただきました」と報告。昨年にTBS「ラヴィット！」（月〜金曜前8・00）で共演した若槻千夏との2ショットを公開した。

また、「WCJ」のキャラクター・クマタンとのショットもアップ。ノースリーブにショートパンツ、ロングブーツを組み合わせたガーリーなコーデを披露し「クマタンとキティちゃんの夢みたいなコラボ…とっても可愛くて楽しい空間で幸せでした〜アウターも可愛すぎました 若槻さん、いつもありがとうございます」とつづった。

この投稿に、若槻からは「みりにゃ こちらこそありがと」とメッセージが。大谷は「いつも優しくして下さってありがとうございます」と返信した。フォロワーからは「スタイルバグすぎる」「若槻姉さんとすっかり仲良いの最高」「スタイル良すぎる」「笑顔可愛すぎ！」「ラヴィットだぁ」「画面が全部かわいい」という声が寄せられている。