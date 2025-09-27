FANTASTICS、冠番組でやりたいことは？ HIROからの“異例発表”も明かす「マズいことあったかな？と思った（笑）」
ダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSが、テレビ朝日で初となる冠番組『ファンタスティックPARK』（毎週火曜 深1：02 ※関東ローカル）を30日からスタートする。初回の収録を終えたメンバーたちが取材に応じ、今後番組でやってみたいことを明かしてくれた。
【写真】収録後囲み取材で楽しそうなFANTASTICSメンバー
2016年に結成し、2018年にメジャーデビューを果たしたFANTASTICS（世界、佐藤大樹、澤本夏輝、瀬口黎弥、堀夏喜、木村慧人、八木勇征、中島颯太）。番組では“ファンタスティック”＝“素晴らしい瞬間”を見せるべく、NGなしでさまざまな企画に挑戦していく。
冠番組の決定は、ライブ終わりにHIROから直接サプライズで知らされたというメンバーたち。異例の発表時について聞くと、佐藤から「さいたまスーパーアリーナで3日間ライブを行って、その終演後に“ありがとうございました！”のハイタッチをしたあとに、急に『冠番組決まりました！』って聞いて…」と明かす。
瀬口は「いや、びっくりしましたね！本当に急にHIROさんの空気感が変わったので、何かマズいことあったかな？と思ったんですが、めっちゃいい話でした（笑）。全員でぶわーって盛り上がりました！」と回顧。世界は「HIROさんもすごくうれしそうでした」といい、このようなスタイルで何かを報告されたのは「グループ結成時かデビュー時ぐらいかも」とメンバーも感慨深く語っていた。
そんなFANTASTICS全員に、今後の番組でやってみたいことを聞いてみた。
【佐藤】生き物を飼いたいです！番組とともに大きくなるペットとか…マイクロブタとかどうですか（笑）。でもスタジオにいないときはスタッフさんに飼育してもらうことに…（笑）。
【八木】（テレビ朝日が新たに開業する）TOKYO DREAM PARKで、FANTASTICSでイベントをやってみたい。いろんなエンタテインメントができそうな場所がたくさんあるので、みんなでロケとか企画もやってみたいですね。
【中島】スポーツ選手とスポーツ対決をしてみたいです！僕はサッカー選手がすごく好きで、仲良くさせていただいてるのは柿谷（曜一朗）選手。多分めちゃくちゃ面白くなるとと思います！
【世界】アフレコをやってみたいですね。イベントではやったことがあるんですけど、FANTASTICSと声優さんで何かできたら面白いと思います。テレ朝さんなので、やっぱり『ドラえもん』や『クレヨンしんちゃん』とコラボしてみたい。せきともさん（関智一）はすぐ来てくれると思います（笑）。
【堀】僕らダンス＆ボーカルグループなので、ほかのアーティストの方とコラボパフォーマンスをしてみたいですね。（初回のゲストである）タイムマシーン3号さんにも歌って踊っていただいて（笑）。
【澤本】『ファンタスティックPARK』という番組名なので、パークっぽく体を動かす企画をやってみたいです。ボルダリングとかにみんなで挑戦してみたい（笑）。
【木村】番組セットもカラフルで、グラフィティーみたいな感じになっているので、FANTASTICS全員で1枚の絵を描いてみたい。展示場もあるみたいなので、そこに置いたら皆さんにも楽しんでいただけるのかなと思います。
【瀬口】僕はお祭りが大好きなので、屋台とかキッチンカーとか、ガチで自分たちが作ってみんなに振る舞いたいです。海の家とかもめちゃくちゃ好きなので、ゲリラでやったりして、皆さんに作って食べさせてあげたいです！
※この様子は配信プラットフォームTELASA（テラサ）で後日“独占配信”予定
