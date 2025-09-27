¿´¤ò¤à¤·¤Ð¤à¡Ö»Ä½ë¤¦¤Ä¡×¤ËÍ×Ãí°Õ¡£¥¹¥È¥ì¥¹¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¡ÖÉÔ²÷»Ø¿ô¡×¤òÅÔ»ÔÉô¤ÇÄ´ºº¤·¤Æ¤ß¤¿
¡¡²Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢9·î¤Î»Ä½ë¤¬¿´¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¡£¤¤¤ÞÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡È²Æ¥Ð¥Æ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿´¤ò¤à¤·¤Ð¤à¡Ö»Ä½ë¤¦¤Ä¡×¤À¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÉÔÄ´¤â¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¸¶°ø¡©¡¡¸«Íî¤È¤·¤¬¤Á¤Ê¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÅ°Äì²òÀâ¡ª
¢¡»Ä½ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¡ÖÉÔ²÷»Ø¿ô¡×¤òÄ´ºº¡ª
¡¡²Æ¤¦¤Ä¤ÎÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤ÏÆ¯¤Êý¤ä¿¦¾ì´Ä¶¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯º¸±¦¤µ¤ì¤ë¡£¥Ñ¡¼¥¯¥µ¥¤¥ÉÆüÈæÃ«¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¤ÇÀº¿À²Ê°å¤ÎÎ©Àî½¨¼ù»á¤Ï¡¢¤³¤¦·Ù¹ð¤¹¤ë¡£
¡ÖÌÔ½ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º½Ð¶Ð¤¬É¬Í×¤Ê¿Í¤ä³°²ó¤ê¤¬Â¿¤¤¿Í¤ÏÍ×Ãí°Õ¡£ÆÃ¤Ë¥¹¡¼¥ÄÃåÍÑ¤òµÁÌ³¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢½ë¤µ¤Ë¤è¤ëÉÔ²÷¤µ¤«¤éÆ¨¤²¤é¤ì¤º¡¢¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³°µ¤¤ÈÎäË¼¤Î´¨ÃÈº¹¤â¼«Î§¿À·Ð¤¬»É·ã¤µ¤ì¡¢²á³ÐÀÃ¤òÍ¶È¯¤¹¤ëÍ×°ø¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤ÇÈò¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
¡¡ÎäË¼¤Î¸ú¤¤¤¿¥ª¥Õ¥£¥¹¤È²°³°¤ò¤è¤¯¹Ô¤Íè¤¹¤ë¿Í¤ä³°¤Ç¤Î¸½¾ì»Å»ö¤¬Â¿¤¤¿Í¤ÏÃí°Õ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢»Ä½ë¤¬¸·¤·¤¤ÃÏ°è¤ËÊë¤é¤¹¿Í¤â¥¹¥È¥ì¥¹ÅÙ¤Ï¹â¤¯¤Ê¤ë¡£µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¿¹Ï¯»á¤Ï¸ì¤ë¡£
¡ÖËÌ³¤Æ»¤äÅìËÌ¤â¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç¸®ÊÂ¤ß9·î¤Î²áµîºÇ¹âµ¤²¹¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤â¤Ï¤ä¡ÈËÌ¤ÏÎÃ¤·¤¤¡É¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËßÃÏ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ê¿ÌîÉô¤âÍ×Ãí°Õ¡£ÆÃ¤Ëºë¶Ì¸©·§Ã«¤ä·²ÇÏ¸©¶ÍÀ¸¤Ê¤É¤Î´ØÅìÆâÎ¦Éô¤Ç¤â¹â²¹¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ò¡¼¥È¥¢¥¤¥é¥ó¥É¸½¾Ý¤Î±Æ¶Á¤¬¸²Ãø¤ÊÅÔ»ÔÉô¤â´í¸±¤À¡£
¡ÖÆÃ¤ËÅìµþ¤ÏÅìµþÏÑ¤Î³¤¿å¤¬¤Ì¤ë¤¤¤¿¤á¡¢ÃÈ¤«¤¤³¤É÷¤¬³¹¤Ë¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü±¢¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢À¸ÃÈ¤«¤¤¥Ó¥ëÉ÷¤¬ÉÔ²÷´¶¤òÁýÉý¤µ¤»¤Þ¤¹¡×¡Ê¿¹»á¡Ë
¢¡»Ä½ë¤¦¤Ä¥ê¥¹¥¯Âç!? ´í¸±¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÊâ¤¯
¡¡¼ÂºÝ¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Î»Ä½ë¤Ï¤É¤ì¤Û¤É¤ÎÉÔ²÷ÅÙ¤Ê¤Î¤«¡¢µ¼Ô¤¬Êâ¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£¥ë¥Ý¤ò¼Â»Ü¤·¤¿Æü¤Ï¡¢9·î18Æü¡£µ¤¾ÝÄ£¤Î´ÑÂ¬¤Ç¤ÏºÇ¹âµ¤²¹34¡î¤È¡¢Å·µ¤Í½Êó¤ÎÉÔ²÷»Ø¿ô¤â¡Ö¤ä¤äÉÔ²÷¡×¤«¤é¡ÖÉÔ²÷¡×¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼ê¸µ¤Ë¤Ï²¹ÅÙ·×¡¢ÏÓ¤Ë¤ÏÉÔ²÷»Ø¿ô¤ò·×Â¬¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤òÁõÃå¡£¥Ó¥ë¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢¿ÍÄÌ¤ê¤¬Â¿¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¿·½É¶è¤ä½ÂÃ«¶è¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤Ëµ¤²¹¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿½ÂÃ«¶è¤Î¤¢¤ª¤¤¸ø±à¤Ç¤Ï¡¢15»þ¤Ë40.6¡î¤òµÏ¿¡£Ä¾¼ÍÆü¸÷¤ÈÃÏÌÌ¤«¤é¤Î¾È¤êÊÖ¤·¤¬À¨¤Þ¤¸¤¯¡¢9·î¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤´Ä¶¤ËØ³Á³¤È¤·¤¿¡£
¡¡¹²¤Æ¤ÆÆü±¢¤ËÈòÆñ¤¹¤ë¤â¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¼¼³°µ¡¤ÎÇ®É÷¤ÈÀ¸¤Ì¤ë¤¤¥Ó¥ëÉ÷¤Ë¤µ¤é¤µ¤ìÉÔ²÷ÅÙ¤ÏµÞ¾å¾º¡£Îäµ¤¤òµá¤á¤ÆÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¥«¥Õ¥§¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÊÌ¤ÎÍî¤È¤··ê¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡ÎäË¼¤ÎÎÃ¤·¤µ¤Ë°ì½ÖÀ¸¤ÊÖ¤ë¤â¡¢´À¤ÇÇ¨¤ì¤¿T¥·¥ã¥Ä¤¬µÞÂ®¤ËÎä¤¨¤¿¤»¤¤¤ÇÊ¢ÄË¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢¥È¥¤¥ì¤Ë¶î¤±¹þ¤à±©ÌÜ¤Ë¡£¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ê¤é¡¢¤Ê¤ª¤µ¤éÉÔ²÷ÅÙ¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¾å¤Ç½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢´¨ÃÈº¹¤Ë¤è¤ë¼«Î§¿À·Ð¤Ø¤ÎÉéÃ´¤È¤âÄ¾·ë¤·¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æµ¼Ô¤¬µ¢Ï©¤Ë½¢¤¤¤¿18»þÁ°¡¢ÆüË×¤ò·Þ¤¨¤Æ¤âÃë´Ö¤ÎÇ®µ¤¤¬¥Ó¥ë·²¤Ë¤³¤â¤ê¡¢³¹¤Ï¥µ¥¦¥Ê¤Î¤è¤¦¤Ë¾ø¤·½ë¤¯¡¢µ¤²¹¤Ï32¡î¡£¿´¿È¤Ï¤¸¤ï¤¸¤ï¤ÈÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ËÍ¤é¤¬¼ã¤¤º¢¤Ë·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÎÃ¤·¤¤½©¡×¤Ï¤â¤¦¤³¤Ê¤¤¤Î¤«¡£20Ç¯Á°¤È¤Ï°ã¤¦À¤³¦¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¿´ÆÀ¤Æ¡¢ÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£
»Ä½ë¤¦¤Ä¤Ë¤Ê¤ëÆ¯¤Êý¤Ï¡©
¡ Ä¹»þ´Ö¤Î³°²ó¤ê¤¬¤¢¤ë
¢ ¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤äºßÂð¶ÐÌ³¤Îµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤
£ ¥¹¡¼¥ÄÃåÍÑ¤¬µÁÌ³¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
¤ ²°Æâ¤È²°³°¤Ç¶ËÃ¼¤Ê´¨ÃÈº¹¤¬¤¢¤ë
¥ ¿¦¾ì¤¬¥Ó¥ë·²¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÇ®µ¤¤¬¤³¤â¤ê¤ä¤¹¤¤
¡ÚÀº¿À²Ê°å¡¦Î©Àî½¨¼ù»á¡Û
¥Ñ¡¼¥¯¥µ¥¤¥ÉÆüÈæÃ«¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¡Ö¤³¤³¤í¤ÎÉÂµ¤¡×¤«¤é¼«Ê¬¤ò¼é¤ë½èÊý¤»¤ó¡Ù¡ÊËèÆü¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡Ë¤Ê¤É
¡Úµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¦¿¹ Ï¯»á¡Û
¥¦¥§¥¶¡¼¥Þ¥Ã¥×ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡£¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥é¥¸¥ª¤ÇÅ·µ¤²òÀâ¤òÃ´Åö¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø°Û¾ïµ¤¾Ý¤Ï¤Ê¤¼Áý¤¨¤¿¤Î¤«¡Ù¡Ê¾ÍÅÁ¼Ò¡Ë¤Ê¤É
¼èºà¡¦Ê¸¡¿½µ´©SPA!ÊÔ½¸Éô
