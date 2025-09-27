¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼Ž¢°ìÈÌ¥¦¥±ÁÀ¤ï¤Ê¤¤Ž£ºîÉÊÀ¸¤à°ÕÌ£
Ìò¼Ô¡¦±Ç²è´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¡Ê²èÁü¡§½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾×·â¤¹¤®¤ë¡Ä¡ª¡¡¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¤Î¡Ö¤É¤¦¸«¤Æ¤â¤ª¤Ã¤µ¤ó¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¡×»Ñ
¡ÖÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤«ÂçÂ¿¿ô¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤«¡¢Â¿¤¯¤Î¤Ò¤È¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë´Ø¤·¤Æ¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤ó¤À¤í¤¦¡¢µ¿Ìä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£ÂçÂ¿¿ô¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¤¤¤¤ï¤±¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¤¬¡ØÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡Ù¡ÊTBS¡Ë¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤òÊú¤¯¿Í¤ÏÈà¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼ÎÓ½¤¤â»¿Æ±¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖNHKÁí¹ç¡×¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡È°ÛÍÍ¤µ¡É
¤Ç¤â¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¤Î¤¹¤´¤µ¤Ï¤½¤Î»×¤¤¤ò´Ó¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤â»þÂå¤ËÌ¾¤ò»Ä¤·¡¢»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¡£¤È¤â¤¹¤ì¤ÐÎ®¹Ô¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤®¤ê¤®¤ê¤Î¤È¤³¤í¤ÇÀ£»ß¤á¤·¤Æ¡¢¤½¤Ã¤Á¤Ø¤¤¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÆ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍýÀ¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡£
Â¿¿ôÇÉ¤Ë´¬¤«¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¹³¤Ã¤Æ¤Ä¤¤¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤·¤Ö¤È¤¯À¸¤»Ä¤ë¡£¼«Ê¬¤ÎÈþ³Ø¤òÂÅ¶¨¤·¤Ê¤¤¤Ç´°¿ë¤¹¤ë¡£¤½¤³¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£
Î®¹Ô¤ê¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ïºî¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤ß¤³¤·¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¿¤Á¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤¦¤¬³Ú¤À¤«¤é¡£¤Ç¤â¤ß¤³¤·¤Ë¾è¤é¤º¡¢¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤Îº×¤ê¤òºî¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤¬¤â¤¦¾¯¤·Ë¤«¤Êº¢¤Ï¡¢¤½¤Ã¤Á¤ÎÀ¤³¦¤âÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¼¡Âè¤ËÆüËÜ¤¬ÉÏ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Îº×¤ê¤ä¤ß¤³¤·¤òºî¤ê¤Ë¤¯¤¤»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤Ã¤Á¤ÎÀ¤³¦¤Î½»¿Í¤ÏÀäÌÇ´í×ü¼ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¤ÏµÓËÜ¡¢±é½Ð¡¢ÊÔ½¸¡¢½Ð±é¤ÈÈ¬ÌÌÏ»ç¾¤Ç³èÌö¤¹¤ë·à¾ìÈÇ¡ØTHE ¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡¢¡ÊGosh!!¡Ë¤³¤Î¥ä¥í¥¦ MOVIE¡Ù¡Ê2025Ç¯9·î26Æü¸ø³«¡Ë¤ò¤Ö¤Á¤¢¤²¤¿¡£
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤âÌÜ¤ò°ú¤¯¡Ê²èÁü¡§¡ØTHE ¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡¢¡ÊGosh!!¡Ë¤³¤Î¥ä¥í¥¦ MOVIE¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
¤³¤ì¤Ï2021Ç¯¤ËNHK¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡¢¡ÊGosh!!¡Ë¤³¤Î¥ä¥í¥¦¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤Ç¤¢¤ë¡£
Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤«¤é¤·¤Æ¤Ö¤ÃÈô¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£ÂçÂ¿¿ô¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¤¿¸É¹â¤ÎºîÉÊ¤ÎÈ¯É½¤Î¾ì¤ÏÌ±Êü¤Î¿¼ÌëÏÈ¤Ç¤â¡¢ÇÛ¿®¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢NHK¡¢¤½¤ì¤âBS¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Áí¹ç¤À¤Ã¤¿¡£
¸ø¶¦ÊüÁ÷¤ÏÂçÂ¿¿ô¤ÎºÇ¤¿¤ë¤â¤Î¡£¤Ä¤Í¤Ë¶ËÃ¼¤ËÊÐ¤é¤º¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î°Õ¸«¤ò´Õ¤ß¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬NHK¤À¡£¤½¤ì¤¬¶ËËÌ¤â¶ËËÌ¤Î¥É¥é¥Þ¤òÊüÁ÷¤·¤¿¡£
¤Þ¤¢¡¢NHK¤ÏÊÐ¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¿®¾ò¤Ç¤¢¤ë¡¢¡ÖNHK¤ò¤Ö¤Ã²õ¤»¡×¤È¶«¤ÖNHKÅÞ¤ÎÀ¯¸«ÊüÁ÷¤âÎ®¤¹¤¯¤é¤¤¤À¤«¤é¡¢¡Ø¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡Ù¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ê¤¬¤Á´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ø¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡¢¡ÊGosh!!¡Ë¤³¤Î¥ä¥í¥¦¡Ù¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é¤·¤Æ´ñÌ¯¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ï2021Ç¯¡¢NHKÁí¹ç¤Ç¡Ö¥É¥é¥Þ10¡×ÏÈ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÍâÇ¯¡¢¥·¡¼¥º¥ó2¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£µÓËÜ¡¦±é½Ð¡¦ÊÔ½¸¤ò¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¤¬Ã´Åö¤·¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ÀÄÍÕ°ìÊ¿¡ÊÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ë¤ÎÁêËÀ¤Ç¤¢¤ë·Ù»¡¸¤¡¦¥ª¥ê¥Ð¡¼¤â±é¤¸¤¿¡£
Ï¢¥É¥é¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤ëÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ê²èÁü¡§¡ØTHE ¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡¢¡ÊGosh!!¡Ë¤³¤Î¥ä¥í¥¦ MOVIE¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
·Ù»¡¸¤¤ò±é¤¸¤ë¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£Ãå¤°¤ë¤ß¤Ç±é¤¸¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ì¤Ï¤Ê¤ó¤È¤âÄÁÌ¯¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤âÃå¤°¤ë¤ß¤Î¸¤¤ÏÀÄÍÕ¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¼ò¤È±ìÁð¤È½÷¹¥¤¤ÎÍßË¾¤Ë¤Þ¤ß¤ì¡¢¤ä¤µ¤°¤ì¤¿ÃæÇ¯¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤À¡£
ÅÁÀâ¤ÎÌ¾¸¤¡¦¥ë¥É¥ë¥Õ¤Î»Ò¤É¤â¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ï¡¢ÀÄÍÕ°Ê³°¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤ÏÍ¥½¨¤Ê¸¤¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ï¿Í´Ö¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔÂ½¤ÊÂÖÅÙ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÀÄÍÕ¤Ë¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
´ñÌ¯¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÀÄÍÕ¤È¥ª¥ê¥Ð¡¼¤ÏÏ¢Â³»¦¿Í»ö·ï¤ä¹ñºÝÅª¤Ê±¢ËÅ¤Ê¤É¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÖÃå¤°¤ë¤ß¤Î¤ª¤Ã¤µ¤ó¡×¡©¡¡¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼±é¤¸¤ë·Ù»¡¸¤¤Î¥ª¥ê¥Ð¡¼¡Ê²èÁü¡§¡ØTHE ¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡¢¡ÊGosh!!¡Ë¤³¤Î¥ä¥í¥¦ MOVIE¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¹ë²Ú¤Ê½Ð±é¿Ø
¥Ù¡¼¥¹¤Ï»ö·ï¤â¤Î¤À¤¬¡¢¥ª¥ê¥Ð¡¼¤ÎÂ¸ºß¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¡¢¶Ë¤á¤Æ¥·¥å¡¼¥ë¤Ç¼Â¸³Åª¤Ê¿§¹ç¤¤¤ÎÇ»¤¤É½¸½¤¬¿ï½ê¤Ë¤¢¤ê¡¢¸«¤ë¿Í¤òÁª¤Ö¥É¥é¥Þ¤À¤Ã¤¿¡£
±ÇÁü¤È²»³Ú¤Î»È¤¤Êý¤¬¥·¥ã¥ì¤Æ¤¤¤Æ¡Ê²»³Ú¤ÏEGO-WRAPPIN'¡Ë¡¢µÕ¤Ë¤Õ¤À¤ó¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Ê¤¤¿Í¤¬¿©¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÅìµþ¥É¥é¥Þ¥¢¥¦¥©¡¼¥É¡×¤Ç¤ÏÃ±È¯¥É¥é¥ÞÉôÌçºîÉÊ¾Þ¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¡¢¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¾Þ·î´Ö¾Þ¼õ¾Þ¤ÈÉ¾²Á¤â¹â¤«¤Ã¤¿¡£
¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯±Ç²è¤¬¼çÀï¾ì¡¢¤½¤ì¤â¥¢¥á¥ê¥«¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ·Ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ù¥Í¥Á¥¢¡¢¥«¥ó¥Ì±Ç²è¾Þ´ó¤ê¤À¤«¤é¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤ÎÊ¸Ì®¤Ë±è¤ï¤Ê¤¤¤Î¤ÏÅöÁ³¡£É÷ÊÑ¤ï¤ê¤ÊºîÉ÷¤Ê¤¬¤é¡¢¥ª¥À¥®¥ê¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤Ç¤¢¤í¤¦¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Ï¹ë²Ú¤À¤Ã¤¿¡£
ËãÀ¸µ×Èþ»Ò¡¢ËÜÅÄÍã¡¢²¬»³Å·²»¡¢¹õÌÚ²Ú¡¢º´Æ£¹À»Ô¡¢ÎëÌÚ·Ä°ì¡¢ÅèÅÄµ×ºî¡¢±§Ìî¾ÍÊ¿¡¢¹áÄÇÍ³±§¡¢±ÊÀ¥ÀµÉÒ¡¢¾¾½ÅË¡¢ºä°æ¿¿µª¡¢²ÐÌîÀµÊ¿¡¢ÊÒ¶Í¤Ï¤¤¤ê¡¢¶Ì¾ë¥Æ¥£¥Ê¡¢²Ï¹çÍ¥¼Â¡¢ÊÁËÜÌÀ¡¢¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¡¢À÷Ã«¾ÂÀ¡¢ÃçÌîÂÀ²ì¡¢¾¾¤¿¤«»Ò¡¢¶¶ÄÞ¸ù¡¢Â¼¾å½ß¡Ä¡Ä¡Ê½çÉÔÆ±¡Ë¤ÈËçµó¤Ë¤¤¤È¤Þ¤¬¤Ê¤¤±éµ»¹ª¼Ô¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£
¤È¤ê¤ï¤±±ÊÀ¥ÀµÉÒ¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¤ª¸«¤«¤±¤·¤Ê¤¤µ®½Å¤ÊÂ¸ºß¤Ç¡¢½Ð¤Æ¤¤¿½Ö´Ö¡¢ÇÒ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¥ª¥À¥®¥ê¼«¿È¤¬Âº·É¤¹¤ëÌò¼Ô¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë±ÊÀ¥ÀµÉÒ¡Ê²èÁü¡§¡ØTHE ¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡¢¡ÊGosh!!¡Ë¤³¤Î¥ä¥í¥¦ MOVIE¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
¥·¡¼¥º¥ó2¤ÎºÇ½ª²ó¤Ï¡¢·àÃæ·à¤Î¤è¤¦¤Ç»ëÄ°¼Ô¤ÎÅÙ´Î¤òÈ´¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤¬¿·¤·¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤¦¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¡£¾¼ÏÂ¤äÊ¿À®¤Îº¢¤Ë¤Ï¤³¤Î¼ê¤ÎÉ÷ÊÑ¤ï¤ê¤ÊºîÉÊ¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¤Îµ®½Å¤Ê¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ½Ð±éºî¡Ø»þ¸ú·Ù»¡¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê2006Ç¯¡Á2019Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤¬¹¥Îã¤À¡£¤Û¤«¤Ë¤ÏÄé¹¬É§¤Î¡ØTRICK¡Ù¡Ê2000Ç¯¡Á2014Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤â¤½¤¦¤À¤í¤¦¡£
¥ª¥À¥®¥ê¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ø»þ¸ú·Ù»¡¡Ù¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¡Ê²èÁü¡§¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
2010Ç¯¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤«¤í¤¦¤¸¤Æ¥Ø¥ó¥Æ¥³¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2010Ç¯°Ê¹ß¡¢²¼²Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤â¤È¤â¤È¡¢¿Í¤ò¿©¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊºîÉ÷¤òÉÔ²÷¤Ë»×¤¦¿Í¤âÀ¤´Ö¤Ë¤Ï¤¤¤Æ¡¢SNS¤ÎÎ®¹Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Õ¸«¤¬²Ä»ë²½¤µ¤ì¡¢ÆÈÆÃ¤ÎÉ½¸½¤¬¤ä¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤Ï¤°¤é¤«¤¹¤è¤¦¤ËÆþÇ°¤ËÀß·×
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡Ø¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡Ù¤Ï·ã¤·¤¤»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¤Ï¤½¤ì¤â¿¥¤ê¹þ¤ßºÑ¤ß¤À¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë·×»»¤·¤¿¤¦¤¨¤À¤í¤¦¡£
¤Ò¤¿¤¹¤é´èÄ¥¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¤Ò¤È¤ê¤è¤¬¤ê¤Ç¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ÄÇ°¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤Ï¤°¤é¤«¤¹¤è¤¦¤ËÆþÇ°¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ææ¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏºÇ¶á¡¢Î®¹Ô¤ê¤Î¹Í»¡¸þ¤±¤ÎºîÉÊ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤È¤â¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡¢¥Õ¥é¥°¤äÉúÀþ¤ò¿ÆÀÚ¤ËÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¹Í»¡¤Îµò¤ê½ê¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤À¡£
ËÜÍè¤ÏÌ¸¤ÎÃæ¤«¤é¼êÃµ¤ê¤Ç¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¥Ò¥ó¥È¤òÃµ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÃÏ¿Þ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ºîÉÊ¤ÎÍýÁÛÅª¤Ê´Õ¾Þ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÉ®¼Ô¤Ê¤ó¤«¤Ï»×¤¦¤¬¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¥Ê¥Ó¤ÇÌÜÅªÃÏ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯»þÂå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎºîÉÊ´Õ¾Þ¤Î·Á¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤òÈÝÄê¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤òºî¤êÂ³¤±¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤³¤½É¬Í×¤À¡£¤½¤³¤Ë¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£
Ä«¥É¥é¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¡Ö¥ª¥À¥®¥ê¡ß¿¼ÄÅ³¨Î¤¡×
·à¾ìÈÇ¡ØTHE ¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡¢¡ÊGosh!!¡Ë¤³¤Î¥ä¥í¥¦ MOVIE¡Ù¤Ï¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò°ú¤·Ñ¤®¤Ä¤Ä¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥·¥å¡¼¥ë¤ÊÀ¤³¦¤Ø¤ÈÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ï¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÉÔ»×µÄ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ç¡¢Íý¶þ¤Ç¤Ï¤È¤é¤¨¤¤ì¤Ê¤¤ÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤¬¼¡¡¹¤Èµ¯¤³¤ë¡£
¶¹´Ö¸©·Ù´Õ¼±²Ý·Ù»¡¸¤·¸¤Î¥Ï¥ó¥É¥é¡¼¡¦ÀÄÍÕ°ìÊ¿¤ä´Õ¼±²Ý¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁ°¤Ë¡¢ÎÙ¤ÎÇ¡·î¸©¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ï¥ó¥É¥é¡¼±©°áÌïÀ¸¡Ê¿¼ÄÅ³¨Î¤¡Ë¤¬¸½¤ì¤¿¡£
Ç¡·î¸©¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î¥³¥Ë¥·¤µ¤ó¡Êº´Æ£¹À»Ô¡Ë¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢°ìÊ¿¤È¥ª¥ê¥Ð¡¼¤ËÁÜºº¶¨ÎÏ¤òµá¤á¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¥³¥Ë¥·¤µ¤ó¤¬³¤¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò¸«¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÌÜ·â¾ðÊó¤ò´ð¤Ë¡¢°ìÊ¿¤È¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¢±©°á¤Ï¥³¥Ë¥·¤µ¤ó¤Î¥ê¥ä¥«¡¼¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿³¤ÊÕ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë¸þ¤«¤¦¡£
º´Æ£¹À»Ô¤Î¿¶¤êÀÚ¤ì¤¿±éµ»¤â¸«¤â¤Î¤À¡Ê²èÁü¡§¡ØTHE ¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡¢¡ÊGosh!!¡Ë¤³¤Î¥ä¥í¥¦ MOVIE¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
³¤¤ÎÃæ¤ËÖ¨Î©¤¹¤ëÆæ¤ÎÀÖ¤¤Èâ¡£¤½¤ì¤Ï»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤¿À¤³¦¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¥À¡¼¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤È¤¦¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¤Î¼çÀï¾ì¤Î±Ç²è¤À¤«¤é¡¢¤¤¤«¤Ë¤â±Ç²è¤Î¥ë¥Ã¥¯¤Ç¤¯¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¹¥±¡¼¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¤Ø¤ó¤Î»È¤¤Ê¬¤±¤âÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¡£
¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡¦¥³¥Ë¥·¤µ¤ó¡Êº´Æ£¹À»Ô¡Ë¤ä¡¢¸µ¥ë¥É¥ë¥Õ¤Î¥Ï¥ó¥É¥é¡¼¤Ç¤¤¤Þ¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Îµ¼Ô¡¦¹Â¸ý¡Ê±ÊÀ¥ÀµÉÒ¡Ë¤Î½ÐÈÖ¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢±Ç²è¤È¤·¤Æ°ú¤Äù¤Þ¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¿¼ÄÅ³¨Î¤¤ÎÂ¸ºß¤âÂç¤¤¤¡£¥Ï¥ó¥É¥é¡¼¤ÎÀ©Éþ¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤¬¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡£À©Éþ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÈË¥À½¤â¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¤Î±Ç²è½Ð±é¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆÅ°Äì¤·¤Æ»Å¾å¤²¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëµ¤¹ç¤¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
Ä«¥É¥é¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¤È¿¼ÄÅ³¨Î¤¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ø¥«¥à¥«¥à¥¨¥ô¥ê¥Ð¥Ç¥£¡Ù¡Ê2021Ç¯ÅÙ¸å´ü¡Ë¡£2¿Í¤¬É×ÉØÌò¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Ä«¥É¥é»Ë¾å¡¢¼Â¤Ë²è´üÅª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤³¤½¡¢Ä«¥É¥é¤ÏÂ¿¿ôÇÉ¤Î¶ËÃÏ¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ë±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ì¤Ê¤¤2¿Í¤¬¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤ÆËèÄ«½Ð¤ë¤Ê¤ó¤Æ´ñÀ×¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡Ê¤¿¤À¤·¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï3Âå¥Ò¥í¥¤¥óÂÎÀ©¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥á¥¤¥ó¤Ç½Ð¤ë¤Î¤Ï2¥«·î´Ö¤È¤¤¤¦¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¼Â¸½¤·¤¿¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡Ë¡£
±Ç²è¤ÎÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¿¼ÄÅ³¨Î¤¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÈþ¤·¤¤¤ÈÏÃÂê¤Ë¡Ê²èÁü¡§¡ØTHE ¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡¢¡ÊGosh!!¡Ë¤³¤Î¥ä¥í¥¦ MOVIE¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
¡Ö¶½¼ý10²¯¡×¤ò¤¿¤Ö¤óÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¿¼ÄÅ±é¤¸¤ëÆæ¤á¤¤¤¿¿·¥¥ã¥é¤Î¤Û¤«¡¢µÈ²¬Î¤ÈÁ¡¢¼¯²ì¾æ»Ë¡¢¿¹Àî°ª¡¢¹âÅèÀ¯¹¨¡¢µÆÃÏÉ±Æà¡¢Ê¿°æ¤Þ¤µ¤¢¤¡ÊÃËÀ¥Ö¥é¥ó¥³¡Ë¤Ê¤É¤â·à¾ìÈÇ¤Ç»²²Ã¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¤«¤é¤Î¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¸«¤ÆÂ»¤Ï¤Ê¤¤¡£
¿·µ¬¤Î´ÑµÒ¤¬Èô¤Ó¹þ¤á¤ë¤«¤Ï¤¤¤µ¤µ¤«µ¿Ìä¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢GUCCI¤Ë¤â¥¤¥é¥¹¥È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëÂç¿Íµ¤¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ò¥°¥Á¥æ¥¦¥³¤¬ÉÁ¤¯¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Î¥¤¥é¥¹¥ÈÉÕ¤¤Î¥à¥Ó¥Á¥±¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë±Ç²è´Õ¾Þ·ô¡ËÈ¯Çä¤ä¡¢¸¤¸þ¤±»î¼Ì²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÁØ¤Ë¤â¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
50É¤¤Î¸¤¤ò¾·ÂÔ¤·¤¿¸¤¸þ¤±»î¼Ì²ñ¤È¤Ï¡¢Êò¤ì¤Æ¤â¤Î¤â¤¤¤¨¤Ê¤¤¡ÊË«¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡£¥·¥Í¥³¥ó¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢°ìÈÌ¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤ÎÌÜ°Â¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¶½¼ý10²¯¡£¡Ø¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡Ù¤ÎÌÜÉ¸ÃÍ¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤À¤í¤¦¡£
Â¿¿ôÇÉ¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¤¿¤¤¡¢¤Ò¤Í¤¯¤ì¼Ô¤¿¤Á¤Îµò¤ê½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë±Ç²è¡£¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¤ò¸«¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤ÈÍ¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê»Ö¤¢¤ë¼Â¸³ºî¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤³¤½¡¢¾ï¼±ÇË¤ê¤Ç¤ª¤â¤·¤í¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÂçµÕÅ¾¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë»ä¤¬¤¤¤ë¡£
¡ÊÌÚËó Åß ¡§ ¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡Ë