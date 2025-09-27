2025年バロンドール、候補30人の獲得ポイント判明！デンベレの1位得票率がすごかった

サッカー界最高の個人賞であるバロンドール。

22日に行われた授与式で2025年度の受賞者は、PSGのフランス代表FWウスマヌ・デンベレに決まった。

そうしたなか、バロンドールの主催者である『France Football』は、候補選手の獲得ポイントを発表した。

1位（1380ポイント）、ウスマヌ・デンベレ（PSG）

2位（1059）、ラミン・ヤマル（バルセロナ）

3位（703）ヴィティーニャ（PSG）

4位（657）モハメド・サラー（リヴァプール）

5位（620）ラフィーニャ（バルセロナ）

6位（484）アシュラフ・ハキミ（PSG）

7位（378）キリアン・エムバペ（レアル・マドリー）

8位（211）コール・パーマー（チェルシー）

9位（172）ジャンルイージ・ドンナルンマ（PSG→マンチェスター・シティ）

10位（171）ヌーノ・メンデス（PSG）

11位（124）ペドリ（バルセロナ）

12位（123）フヴィチャ・クヴァラツヘリア（PSG）

13位（112）ハリー・ケイン（バイエルン）

14位（75）デジレ・ドゥエ（PSG）

15位（56）ヴィクトル・ギェケレシュ（スポルティングCP→アーセナル）

16位（51）ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリー）

17位（49）ロベルト・レヴァンドフスキ（バルセロナ）

18位（45）スコット・マクトミネイ（ナポリ）

19位（40）ジョアン・ネヴェス（PSG）

20位（37）ラウタロ・マルティネス（インテル）

21位（25）セール・ギラシ（ドルトムント）

22位（21）アレクシス・マカリステル（リヴァプール）

23位（21）ジュード・ベリンガム（レアル・マドリー）

24位（20）ファビアン・ルイス（PSG）

25位（20）デンゼル・ダンフリース（インテル）

26位 （18）アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）

27位（13）デクラン・ライス（アーセナル）

28位（7）フィルヒル・ファン・ダイク（リヴァプール）

29位（5）フロリアン・ヴィルツ（レヴァークーゼン→リヴァプール）

30位（4）マイケル・オリーセ（バイエルン）

PSGのUEFAチャンピオンズリーグ初優勝に大きく貢献したデンベレが圧勝していたようだ。

『L'Équipe』によれば、男子バロンドールは、FIFAランキング上位100か国から1名ずつ選出されたジャーナリストからなる国際審査員による投票で決められる。

選考基準は、3つ。個人のパフォーマンス、チームのパフォーマンスと実績、そして、品格とフェアプレー。

各審査員は、功績の高い順に10名を選び、1位から10位にはそれぞれ15、12、10、8、7、5、4、3、2、1ポイントが与えられる。獲得ポイントが同点の場合は、より高い順位の得票数で順位が決まる。

デンベレは73人から1位投票を受けており、ヤマルの11人をはるかに上回っていたとのこと。