母が家電量販店で「月800円のスマホ保険」に加入してきたけど、入る必要はある？スマホ保険の加入に向いている人・向いていない人を紹介
スマホ保険とは
スマホ保険とは、保険会社が提供しているスマホ用の保険サービスのことです。補償内容は保険によって異なりますが、基本的には修理費用が対象になります。
スマホ保険の主な補償対象は以下の通りです。
●自然的な故障
●水没や落下など、ユーザーの過失による故障
●バッテリー交換
●盗難
●データの紛失
補償対象と補償内容は保険によって異なるため、加入を検討する場合にはよく確認しましょう。
スマホ保険の利用をおすすめしたい人
ここからは、スマホ保険の利用をおすすめしたい人について解説します。
仕事でスマホを使う人
プライベートだけでなく、仕事でもスマホを使う人はスマホ保険の利用がおすすめです。必然的にスマホを利用する時間が増えるため、その分スマホが故障する可能性も高くなるでしょう。特に外出や出張が多い場合は、紛失や盗難を補償の相性範囲内としているスマホ保険を選ぶといいかもしれません。
小さな子どもがいる人
小さな子どもがいる場合にはスマホに関連するトラブルが発生しやすいといえます。子どもがスマホを触ることで故障につながることもあるでしょう。画面のひび割れや水濡れによる故障はスマホ保険の補償の対象です。
長期的にスマホを利用する人
スマホは高価な製品が多く、長期的に利用する人も多くいるでしょう。本体価格が高価なスマホはちょっとした修理でも修理費用が高額になることがあります。その修理費用を補償してくれるものとして、スマホ保険は有用です。
スマホは経年劣化するため、長期的に使えば使うほど故障する可能性は高まります。特に、バッテリーの劣化による故障は経年劣化が要因であることが少なくありません。長期的にスマホを利用する人は、スマホ保険の利用がおすすめです。
スマホをよく故障させる人
スマホの使い方によって故障の頻度は異なるでしょう。「スマホを壊しがち」な人はスマホ保険に加入しておくと安心です。修理費用による経済的な負担を抑えられる可能性が高いといえます。
スマホ保険の利用をおすすめしない人
ここからは、スマホ保険の利用をおすすめできない人について解説します。
短期間で買い替える人
短期間でスマホを買い替える場合、スマホ保険の利用はあまりおすすめできません。保有期間が短ければ故障が起こる可能性も低いといえるからです。また、故障しても修理を行わないのであれば、スマホ保険を利用する必要はないかもしれません。
スマホがあまり壊れない人
根本的に、スマホ保険は故障に対する修理費用を補償するものです。丁寧に扱っていたり、使用頻度が低かったりしてスマホをあまり壊すことがない人は、スマホ保険の必要性が低いといえるでしょう。
スマホの本体価格が安めの人
スマホは基本的に高価な一方、最近では安価なスマホも登場しています。安価なスマホの修理費用は安く済む場合があります。場合によっては、スマホ保険の保険料よりも修理費用のほうが安いこともあるでしょう。
安価なスマホは修理するよりも交換するほうがお得かもしれません。
スマホ保険が必要かどうかはライフスタイルに合わせて判断を
スマホ保険とは、保険会社が提供しているスマホ用の保険サービスのことです。補償対象は保険によってさまざまですが、基本的には修理費用を補償してくれます。
短期間でスマホを買い替える人や、故障しても修理をせずに買い替えてしまう人はスマホ保険を利用する必要性が高くないため、スマホ保険の利用には向きません。また、スマホを大切に扱える人もスマホ保険は必要ないでしょう。
スマホは長期的に利用するほど故障する可能性が高くなるといえます。長期的に利用する予定の人は、故障による修理費用を補償してくれるスマホ保険の利用がおすすめです。
また、スマホに関連するトラブルには、小さい子どもがスマホに触れることで発生することもあります。画面のひび割れや水濡れによる故障などが一例です。小さい子どもがいる場合にはスマホの修理が必要になる可能性が高いため、スマホ保険を利用するといいでしょう。
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー