フォーリンラブ・バービー、元相方・イモトアヤコとの“奇跡”プライベートショットが話題「さすが」「運命だ」
【モデルプレス＝2025/09/27】お笑いコンビ・フォーリンラブのバービーが25日、自身のInstagramを更新。元相方でありタレントのイモトアヤコとのプライベートショットを投稿し、反響を呼んでいる。
バービーは、かつて「東京ホルモン娘」としてともにお笑いコンビを組んでいた、イモトとの2ショットを投稿。タレントの若槻千夏が手掛けるキャラクター「クマタン」とサンリオがコラボした展示会に訪れたことを報告し「プライベートなのに偶然イモト氏と私服がリンクしてしまって新人コンビの初ロケみたいになった」と意図せず、リンクコーディネートになったことを明かした。そっくりなチェック柄のファッションに身を包み、仲睦まじく笑う2人の様子が投稿されている。
この投稿には「奇跡起きてる」「再結成してほしい」「以心伝心してる」「運命だ」「さすが元相方」「偶然なのにすごい」「双子コーデみたい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆バービー、イモトアヤコと私服被り
◆バービーの投稿に反響
【Not Sponsored 記事】